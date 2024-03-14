Сумасшедшие сталкеры: семья невесты проехала 1600 км, чтобы сорвать свадьбу

Мужчина рассказал, что они с женой сбежали, чтобы избежать "сумасшедшей" семьи жены – но ее родственники все равно проехали 1600 км, чтобы сорвать свадьбу.

На Reddit 26-летний мужчина объяснил, что они с любимой, которой тоже 26 лет, решили уехать после того, как узнали, что она беременна.

Пара планировала привезти группу из четырех близких друзей в Колорадо на тайную свадьбу, поэтому арендовала дом на колесах и большой романтичный домик на Airbnb, а также наняла фотографа и видеооператора.

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"Мы стратегически выбрали Колорадо из-за: 1) пейзажей и 2) того, что это так далеко от наших семей", — детализировал он в сообщении. "Мало того, что пригласить большую семью жены на свадьбу было бы дорого, так еще и ее семья сумасшедшая. Она выросла в доме с манипулятивным наркоманом, а мозг тещи зажарен злоупотреблением таблетками".

Как только пара собиралась жениться – раздался телефонный звонок.

"Вся ее семья, мама, папа, сестры, бойфренды – все они проехали более 1600 км, чтобы сорвать нашу свадьбу", — сказал он, добавив, что его жена совершила ошибку, рассказав сестре о тайной церемонии.

Дальше началась катастрофа. Семья невесты ворвалась в Airbnb и поехала с ними на свадьбу, где испортила церемонию. Просьбу покинуть мероприятие родственники проигнорировали. Из-за скандала даже фотограф прекратил делать снимки, потому что "все выглядели несчастными". Да и сама пара чуть не развелась.

"После того как все было сказано и сделано, у нас была испорчена церемония, 140 фотографий, 0 видео и ни одного фильма после", — сказал мужчина. "Мы не пошли на каток и наш первый супружеский ужин был съеден отдельно. Мы потеряли кучу денег и чуть не сдали свидетельство о браке. Ее мать и сестры едва не стоили нам брака без всяких угрызений совести. Это был напряженный месяц, и я просто радуюсь, что он закончился", — написал он.

В комментариях юзеры посоветовали паре ценить друг друга и держаться подальше от семьи.

Напомним, мама жениха испортила свадьбу, облив невестку красной краской. Узнав о помолвке, женщина симулировала сердечный приступ.

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