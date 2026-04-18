Суп долголетия: рецепт от самой старой семьи мира с суммарным возрастом 800 лет

Считается, что один из секретов долгой жизни кроется в простом, но питательном блюде — супе, который каждый день употребляли представители одной из самых старых семей в мире.

Как пишет Mirror, речь идет о братьях и сестрах Мелисс, проживавших в отдаленном селе на итальянском острове Сардиния.

Общий возраст членов семьи превышал 800 лет, и исследователи неоднократно обращали внимание на их образ жизни и питания.

Одной из основ их рациона был так называемый «суп долголетия» — простое блюдо из натуральных ингредиентов, которое сегодня приобрело популярность среди поклонников здорового образа жизни.

Как отмечают в проекте Blue Zones, этот суп является «сытным блюдом, которое ежедневно на обед употребляют некоторые из живущих на Сардинии долгожителей мира».

Рецепт легко адаптировать под сезонные овощи, однако его ключевыми составляющими остаются бобовые и фрегола – традиционная сардинская паста из манной крупы.

Ингредиенты супа долголетия:

½ стакана сушеных очищенных бобов

½ стакана сушеной фасоли

⅓ стакана сушеного нута

7 столовых ложек оливкового масла

1 луковица (нарезанная)

2 морковки (нарезанные)

2 стебля сельдерея (нарезанные)

2 чайные ложки измельченного чеснока

1 банка помидоров

3 картофелины (кубиками)

1½ стакана нарезанного фенхеля

¼ стакана петрушки

свежий базилик

⅔ стакана фреголы

½ ч. л. соли

½ ч. л. черного перца

¼ стакана тертого пекорино романо

Способ приготовления:

Замочите бобы, фасоль и нут в большом количестве воды не менее 8 часов. Затем слейте воду и хорошо промойте.

В большой кастрюле разогрейте 3 столовых ложки оливкового масла. Добавьте лук, морковь и сельдерей и обжаривайте около 5 минут, регулярно помешивая.

Добавьте чеснок и готовьте еще около 20 минут. После этого добавьте помидоры, картофель, фенхель, зелень и нут. Залейте водой так, чтобы она покрывала ингредиенты примерно на 2-3 см.

Доведите до кипения, затем убавьте огонь и варите на слабом огне без крышки, пока бобовые не станут мягкими.

При необходимости подливайте воду. Общее время варки – около 1–1,5 часа.

После этого добавьте фреголу, посолите и поперчите. Варите еще около 10 минут, пока паста не станет мягкой.

Перед подачей добавьте в каждую тарелку оливковое масло и посыпьте тертым сыром.

По желанию в суп можно добавить и другие овощи – например, капусту, брокколи, цветную капусту или кабачки.