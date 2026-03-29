Супругам диагностировали одинаковый редкий рак с разницей в месяцы: фото и их история борьбы

В США супруги, прожившие вместе почти 25 лет, столкнулись с невероятным испытанием — обоим диагностировали один и тот же редкий вид рака с разницей всего в четыре месяца.

Об этом пишет Need To Know.

49-летний Мишель Ган поставил диагноз — нейроэндокринная карцинома тонкой и подвздошной кишки четвертой стадии. Уже через несколько месяцев аналогичное заболевание обнаружили у ее мужа Крейга — на тот момент рак уже распространился на печень.

Пара, которая поженилась в 2001 году, называет этот опыт «сюрреалистическим».

Мишель рассказала: «По статистике, вероятность того, что у двух человек, состоящих в браке, диагностирующих рак в том же году, оценивается примерно в 13 процентов. То, что у нас обоих обнаружили один и тот же редкий вид рака с разницей всего в четыре месяца, кажется почти невозможным. Проходить через рак одновременно казалось, прежде всего, чем-то нереальным. Между этими двумя диагнозами не было ни одного эмоционального перерыва. Мы перешли от борьбы с моим раком четвертой стадии к тому, что сидели в кабинете другого врача и снова слышали те же слова. Это было словно молния попала дважды в одно и то же место».

Мишель и Крейг / © Jam Press

Одновременно лечение стало серьезным вызовом: «С практической точки зрения это невероятно сложно. Двойные визиты к врачам, двойные обследования, двойные консультации специалистов, двойные сроки выздоровления. Есть физическое истощение от операции и лечения, а еще есть психическое истощение от жизни от обследования для двух людей вместо одного. Финансово это прибавляет еще один уровень сложности. Иногда это удручает. Но это также сделало очень целенаправленными. Мы не тратим время, как раньше. Стабильность – это уже не то, что мы считаем само собой разумеющимся».

Болезнь у Мишель была обнаружена случайно после гистерэктомии в октябре в 2024 году. Она перенесла сложную 13,5-часовую операцию, в ходе которой врачи удалили десятки пораженных лимфатических узлов и провели внутреннюю химиотерапию.

После шести дней в реанимации и еще нескольких в больнице ее восстановление длилось около полугода. Сейчас ее состояние оценивается как стабильное.

Однако именно тогда, когда Мишель начала поправляться, диагноз подтвердился и у ее мужа.

Крэйг обратился к врачам с подозрением на дивертикулит, но обследование показали рак. Ему провели 11-часовую операцию по удалению части кишечника, половины печени, а также других пораженных органов и тканей.

Как и жена, он прошел курс внутренней химиотерапии и длительный период обновления.

Впоследствии врачи обнаружили новые опухоли в печени, которые пока не подлежат операции. Крэйг проходит регулярное лечение для сдерживания болезни.

Мишель признается, что даже стабильное состояние не снимает эмоционального напряжения: «Когда один из нас находится в состоянии ремиссии, а другой все еще активно борется, это влечет за собой много эмоций. Иногда я чувствую вину за то, что мне хорошо, в то время как Крейг все еще борется. Хотя мой рак не исчез, мое состояние стабильное, а он продолжает лечение. Это эмоционально сложно».

Несмотря на это, супруги поддерживают друг друга каждый день: «Бывают дни, когда мы ободряем друг друга, переживая постоянные побочные эффекты, усталость или боль, которые являются как физическими, так и эмоциональными. Операция, возможно, позади, но процесс выздоровления на этом не заканчивается».

Болезнь изменила и их повседневную жизнь. Крейг больше не может работать в обычном режиме, а даже простые вещи нуждаются в усилиях.

Мишель рассказывает: «Все еще бывают болезненные дни. Бывают дни, когда надвигается депрессия, особенно сейчас, когда Крейг не может работать. Эта потеря привычного ритма жизни и цели тяжело дается ему, и мне трудно видеть его таковым».

В то же время этот опыт сделал их более близкими: «Мы понимаем, что чувствует другой, без долгих объяснений. Иногда достаточно только взгляда через комнату или долгий вздох, и мы знаем. Мы поддерживали друг друга сквозь слезы. Мы праздновали стабильные результаты сканирования и небольшие достижения».

Несмотря на тяжелые испытания, Мишель убеждена, что их брак стал еще крепче: «Невозможно пройти через что-то подобное, не изменившись, и поскольку мы оба одновременно боремся с раком, мы меняемся вместе. До этого наш брак был крепким. Но этот опыт укрепил его так, как никогда бы не смогла это сделать уютная обстановка».

Она также откровенно рассказала об изменениях в восприятии себя после операций:

«Рак лишает гордости и иллюзий. Он заставляет вести трудные разговоры о будущем. Когда вы оба сталкиваетесь со своей смертностью, невозможно делать вид, что все в порядке. Со временем даже шрамы стали символом их совместной борьбы. Мы стали называть себя «шрамовыми друзьями», и что-то изменилось. Стыд исчез, потому что мы понимали друг друга так, как никто другой. Эти шрамы перестали быть чем-то, что нужно скрывать, и стали тем, что мы пережили».

