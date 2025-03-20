Супруги, имеющие 9 дочерей, но мечтавшие о сыне, удивили именами девушек: как их зовут

В Китае супруги, у которых родилось девять дочерей, дали детям странные имена. Каждая из девочек имеет в своем имени китайский иероглиф "ди", что означает "брат", отражающий их желание стать родителями сына.

История этой семьи освещает традиционное превосходство детей мужского пола, особенно в сельской местности. Она получила широкую огласку в социальных сетях, передает SCMP.

Девять сестер, с 20-летней разницей в возрасте между самой старшей и самой младшей, родились и выросли в селе Хуаян, провинция Цзянсу. Их отец по фамилии Цзи, которому сейчас 81 год, выбрал для них имена, оканчивающиеся на "ди".

Старшую дочь, которой около 60 лет, зовут Жаоди, что означает "просить брата". Вторую дочь зовут Панди, а третью – Ванди, оба имени означают "с нетерпением ждет брата". За ними следуют Сянди, что означает "думаю о брате", Лайди, что переводится как "брат приходит", Инди или "приветствую брата", и Нианди, что означает "скучаю по брату".

Самое яркое имя принадлежит восьмой дочери – Чуди, что означает "ненавидеть брата", раскрывая отчаяние родителей в поисках сына. В честь нее они назвали младшую дочь Менгди, что означает "мечта о брате".

Сестры / Фото: Douyin

"Мой отец очень хотел сына, поэтому у них было девять детей", — делится Сянди. "Хотя мы и дочери, наши родители всегда нас очень любили. Они никогда нас не обижали. Сейчас наша большая семья живет счастливо вместе".

Сянди вспоминает, что, несмотря на то, что они были бедными фермерами, ее отец следил за тем, чтобы ни одна из его дочерей не бросила школу. "Он часто говорил моей маме: "Что плохого в дочерях? Я просто люблю девочек. Я сделаю все возможное, чтобы поддержать их образование", – вспоминает она.

Сестры / Фото: Douyin

Семья привлекла внимание общественности после того, как в начале марта Сянди начала публиковать видео из своей жизни в одной из самых больших социальных сетей.

"Мы играли, сражались и ссорились вместе, когда были маленькими. Мы смеялись, когда выросли", — написала она. "Сестры – мои лучшие подруги на всю жизнь. Я так рада и счастлива, что имею их компанию".

Сестры / Фото: Douyin

Ситуация Цзи не уникальна в Китае, поскольку многие пары считают, что они должны иметь сына, который будет поддерживать их в старости. Традиционно от дочерей не ожидают, что они будут заботиться о своих родителях после бракосочетания, и обычно они не наследуют семейное имущество. Существует поговорка, что вышедшая замуж дочь похожа на воду, которую выплеснули.

Однако за последние несколько десятилетий эта точка зрения постепенно меняется. Многие пары, особенно в больших городах, теперь предпочитают дочерей, частично из-за высокого выкупа за невесту, который мужчины должны платить во время женитьбы.

Напомним, мужчины по имени Джеймс Бонд рассказали курьезные и опасные истории из своей жизни. Иногда родители выбирают для своих детей необычные или громкие имена в надежде выделить их среди других, однако такие решения могут иметь неожиданные последствия.

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