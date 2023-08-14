Супруги искали дом мечты и переехали в заброшенный паб: как они обустроились (фото)

Пара, которая искала дом своей мечты в центре Кардиффа, Великобритания, не нашла то, что искала, поэтому переехала в заброшенный паб.

Об этом пишет walesonline.co.uk.

У Сюзанны и Марка Уилкоксов был амбициозный контрольный список при поиске просторного дома, но затем они наткнулись на паб The Westgate на улице Соборной.

Внутри так много места, что владельцам нужно держать при себе свои мобильные телефоны, чтобы найти друг друга / Фото: Allen & Harris, Pontcanna

Вспоминая тот момент, когда пара впервые увидела свой дом, Марк сказал: "Это была очень большая любовь с первого взгляда, это просто невероятное здание, архитектура и дизайн, и это было просто "Вау!".

Марк и Сюзанна Уилкоксы за баром в пабе The Westgate, который теперь является их домом / Фото: Allen & Harris, Pontcanna

Этот объект, внесенный в список памятников архитектуры II степени, хорошо известен жителям Кардиффа благодаря легко узнаваемому фасаду. Паб построен еще в 1932 году.

Жители города рассказывают паре о своих воспоминаниях о посещении паба / Фото: Allen & Harris, Pontcanna

Игровая комната все еще на месте и пользуется популярностью у всей семьи / Фото: Allen & Harris, Pontcanna

Марк добавил, что их семья была в восторге, когда узнала о такой возможности.

"Нашим взрослым детям понравилась эта идея, они очень хорошо знали это место, поэтому они были очень взволнованы", – продолжил он. "Я думаю, что наш сын посещал его, когда это был паб, мы проходили мимо него в прошлом, но сами никогда не были в нем".

Коммерческая кухня все еще на месте, так что обслуживание приватных вечеринок не проблема / Фото: Allen & Harris, Pontcanna

Наверху – обычная кухня для небольших приемов пищи / Фото: Allen & Harris, Pontcanna

Они сказали, что первые несколько дней были странными, поскольку бывший владелец паба оставил его почти таким же, как в день закрытия в июне в 2016 году.

Паб Westgate / Фото: Allen & Harris, Pontcanna

"Я думаю, что самым сюрреалистическим моментом было спуститься в первое утро, чтобы приготовить чашку кофе, воспользоваться кофеваркой внизу и позавтракать в лаунж-баре", — сказала Сюзанна. "Было странно ходить по пабе в халате и пижаме. Также было прекрасно исследовать все уголки, которые обычно не увидишь в пабе, все закоулки".

На первом этаже есть восемь комнат, а также кухня и ванная / Фото: Allen & Harris, Pontcanna

Паб Westgate / Фото: Allen & Harris, Pontcanna

Но необычная резиденция вскоре стала преимуществом с ее кухней, барной стойкой и игровой комнатой.

"У нас были самые невероятные семейные и дружеские вечеринки в пабе", – добавила Сюзанна. "Насосы подключены, но больше не работают, но вся оптика и холодильники работают".

Пара сохранила бар в том виде, в каком он был, за исключением нескольких изменений в декоре / Фото: Allen & Harris, Pontcanna

Если не время вечеринок, пара также работает из дома, управляя своим коучинговым брендом.

Также там есть спортзал / Фото: Allen & Harris, Pontcanna

Пара сказала, что они даже заставляют людей стучать в их двери, чтобы рассказать им свои любимые истории о временах расцвета паба.

Паб Westgate / Фото: Allen & Harris, Pontcanna

Марк вспоминал: "За два дня до одного особого Рождества мы стояли у главного входа, и дама определенного возраста сказала: "Извините, сынок, вы мне мешаете, я иду в паб", и я сказал: "Мне очень жаль, но паб закрыт".

Паб Westgate / Фото: Allen & Harris, Pontcanna

Впрочем, Уилкоксы решили снова переехать, на этот раз в село. Паб будет выставлен на аукцион по ориентировочной цене 800 000 фунтов стерлингов (свыше миллиона долларов США).

"Нам будет очень грустно ехать, но у нас точно будет немало вечеринок в честь отъезда", – сказала Сюзанна.

Напомним, мужчина за 1,4 млн долларов купил целый город и стал его единственным жителем. Стало известно, почему оттуда сбежали люди.

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