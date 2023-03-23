Супруги похудели без диет на 130 килограммов после отказа врачей в помощи: как им это удалось

Мужчина и женщина рассказали, что сделали это ради своей мечты.

Пара из Великобритании, которая весила более 100 килограммов, решила похудеть после того, как супруги не могли родить ребенка, а врачи отказались делать женщине искусственное оплодотворение.

Об этом пишет www.mirror.co.uk.

Супруги сбросили на двоих почти 130 килограммов ради того, чтобы родить ребенка. 31-летняя Кэтрин Корнер и 33-летний Дин Корнер имели вес 146 и 178 килограммов, чтобы принять участие в программе искусственного оплодотворения вынуждены были похудеть.

Фото: mirror.co.uk

Мужчина и женщина признались, что они страдали из-за лишнего веса еще до бракосочетания, однако после того, как начали жить вместе, они стремительно поправлялись, поскольку их питание было неправильным.

А потому супруги не могли забеременеть, а медики отказались делать искусственное оплодотворение из-за избыточного веса. После этого британцы уехали в Литву, где сделали шонтирование желудка, поскольку диеты им не помогали. Через год Кэтрин похудела на 63 килограмма, а ее муж – на 83 кг. После потери веса медики сообщили хорошие новости — пара может забеременеть естественным путем или сделать искусственное оплодотворение.

Фото: mirror.co.uk

Супруги признаются, что их жизнь после похудения улучшилась: они едят полезную пищу и могут много путешествовать. Также скоро супруги надеются зачать ребенка.

Фото: mirror.co.uk

Напомним, девушка похудела на 67 килограммов благодаря одному фото.

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