Супруги похудели на 108 кг на двоих и ошарашили неузнаваемым видом: фото до и после

Супруги похвастались своим удивительным внешним видом, сбросив почти половину своего веса.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

50-летняя Джо Беверидж и 52-летний Джон Дуркин весили почти 246 кг на двоих. Так, максимальный вес Джо был 110 кг, а ее любимого – 136 кг.

Супруги похудели вместе на 108 кг. / Фото: dailystar.co.uk

"Я пыталась похудеть перед большим событием или праздником, но это было быстрое решение, и я всегда возвращалась к тому, с чего начала, когда я снова начинала есть "нормально". Изоляция означала, что мы искали утешение в еде, когда были вдали от семьи и друзей — иногда еда на вынос или снисходительная еда были всем, чего мы могли с нетерпением ждать. Это означало, что у нас выработались довольно нездоровые привычки, от которых потом было трудно избавиться, даже когда мы вышли из карантина", - поделилась Джо.

Вес Джо до похудения был 110 кг. / Фото: dailystar.co.uk

Вес Джона до похудения был 136 кг. / Фото: dailystar.co.uk

В сентябре в 2021 году, недовольные своим внешним видом, они отказались от нездоровой пищи и ежедневной еды на вынос в пользу домашних низкокалорийных блюд.

После этого дедушка и бабушка похудели на 108 кг.

Джо Беверидж и Джон Дуркин после похудения / Фото: dailystar.co.uk

Теперь они готовят свежие салаты на обед и наслаждаются низкокалорийной едой, приготовленной на дому.

Пара также начала заниматься по новой программе фитнеса, которая содержала регулярный бег, а Джону удалось пробежать марафон в начале этого года.

Джо и Джон похвастались результатом похудения / Фото: dailystar.co.uk

Напомним, женщина похудела на 45 кг, не посещая спортзал и не считая калорий. Она рассказала о своих "маленьких шагах".

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