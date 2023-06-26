Супруги похудели на 45 кг и спасли свой брак: фото до и после

Британские супруги Марк и Сара Смит рассказали, как похудение изменило их жизнь.

Об этом пишет Manchester Evening News.

Почти каждый вечер они ели фаст-фуд и пили вино, набирая килограммы.

Но когда у 39-летнего Марка возникли проблемы со здоровьем из-за проблем с сердцем, это стало тревожным сигналом о том, что нужно изменить свои нездоровые привычки.

Такой образ жизни также негативно повлиял и на отношения пары, которая вместе 19 лет.

Марк и Сара Смит до похудения / Фото: manchestereveningnews.co.uk

"Я был действительно не в форме в течение довольно долгого времени, и несколько лет назад у меня была проблема с сосудами, из-за которой кровоток был ограничен левой стороной моего тела, и мой глаз опустился на одну сторону. В то время я внес некоторые изменения в свой рациона, но быстро вернулся к старым привычкам есть на вынос и пить вино каждый вечер. Я вообще вел нездоровый образ жизни. Мы оба прибавили в весе и оба были недовольны. Мы постоянно спорили, не проявляли активности. Дошло до того, что Сара сказала: "Ладно, нам нужно что-то с этим делать", — поделился Марк.

Со своей стороны, Сара добавила: "Это было сочетание всего, я не могла справиться со своим горем после того, как потеряла папу, и мои эмоции были повсюду. Я беспокоилась о здоровье Марка и была очень несчастна дома – мы оба были несчастны, ворчливые, и мы сгоняли все друг на друге. Мы просто существовали. Мы были в этом постоянном цикле: встать, пойти на работу, вернуться домой, выпить и какое-то время чувствовать себя хорошо, но потом просыпаться и чувствовать уныние".

Увидев в Instagram видеоролики о том, как знаменитости тренируются с "крутыми" тренерами, Сара решила рискнуть и связаться с одним из тренажерных залов. Супруги записались на программу полной трансформации тела UP в октябре в прошлом году.

Марк, рост которого 177 см, имел начальный вес 100 кг, но теперь весит 74 кило.

Марк до и после похудения / Фото: manchestereveningnews.co.uk

Сара, рост которой 173 см, стремилась привести себя в тонус и снизила свой максимальный вес с 70 кг до 50 кг – и в процессе подтянула все свое тело.

Сара до и после похудения / Фото: manchestereveningnews.co.uk

"Мы оба чувствуем себя невероятно. Я стал лучше, я лучше выгляжу и чувствую себя лучше. Это была полная трансформация. Это полностью изменило нашу жизнь и наши отношения. В какой-то степени это спасло их", — поделился мужчина.

Марк Смит / Фото: manchestereveningnews.co.uk

Сара похвасталась, что теперь стала гораздо увереннее в себе.

Марк и Сара Смит / Фото: manchestereveningnews.co.uk

Теперь они сделали упражнения и правильное питание частью своей повседневной жизни.

Супруги похудели на 45 кг / Фото: manchestereveningnews.co.uk

Напомним, женщина похудела на 133 килограмма после того, как застряла в дверях супермаркета. Она показала, как теперь выглядит.

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