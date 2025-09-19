Родители хотели назвать сына "Brfxxxxxxxxmnnpcccccccclllmmnprxvvclmnckssqlbb11116": чем все закончилось

Малыш / © Pixabay

В Швеции родителей оштрафовали на 5 тысяч шведских крон (около 22 тысяч гривен) за попытку назвать своего сына «Brfxxxxxxxxmnnpccccccccllllmmnprxvvclmnckssqlbb11116» (произносится как «Альбин»).

Об этом рассказал один из пользователей популярного форума Reddit.

Почему имя запретили?

В 1991 году супруги Ласс Дидинг и Элизабет Холлин решили бросить вызов местной системе, назвав новорожденного сына удивительным именем. Как оказалось, произносится оно как Альбин, но государственные органы отклонили заявку на регистрацию, аргументируя это несоответствием имени действующему законодательству.

Несмотря на запрет родители несколько лет отказывались регистрировать имя ребенка, за что и получили судебный штраф. После этого они предложили сократить имя одной буквы — «А», но и этот вариант был отклонен. В конце концов после долгих споров мальчик получил официальное имя Альбин.

Что говорит шведский закон?

Шведское законодательство о детских именах является одним из самых строгих в мире. Его цель — защитить ребенка от возможных насмешек и дискриминации в будущем. Согласно правилам, имя не должно быть оскорбительным, абсурдным или наносить ребенку вред.

Именно поэтому под запрет попали не только такие экстравагантные варианты, как Brfxxxxxxxx…, но и имена, связанные с известными брендами, например:

Metallica

IKEA

Fanta

Snickers

Lamborghini

Эти ограничения, по мнению экспертов, помогают детям избежать ненужных затруднений. Впрочем, не все родители согласны с этими мерами, считая их вмешательством в личную жизнь семьи. Однако, судя по реакции пользователей в сети, большинство общества поддерживает строгий подход шведского правительства.

Напомним, некоторые родители специально просят священников дать ребенку другое имя во время крещения, чтобы оно оставалось тайным. Считается, что таким образом ребенка якобы можно уберечь от сглаза или неприятностей.

Существует также расхожее мнение, что нельзя разглашать крестное имя, потому что кто-то может поставить за человека свечу «за упокой». Мол, называть следует только имя из свидетельства. Однако это предрассудок: Господь знает, кто жив, а кто умер, и ни одно имя не может помешать этому. Если кто-то намерен совершить зло, он совершит его независимо от имени.

На самом деле считать крестное имя «тайным» неправильно. Именно оно имеет подлинное значение для духовной жизни, ведь с ним человек рождается для вечности.

В церкви отмечают, что христианин должен доверять Богу, а не пытаться укрыться от проблем. Поэтому рекомендуют называть крестное имя в молитвах и использовать его в церковных документах, чтобы избежать недоразумений.