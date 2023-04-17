Супруги получили видео со свадьбы и услышали, как оператор материт их гостей: что он говорил

Новоиспеченные супруги были шокированы после того, как дерзкий видеооператор случайно отправил кадры, на которых он оскорбляет их гостей.

Лоис Гост-Аддерли и ее муж Ли не поверили своим ушам после того, как режиссер Джеймс Дэвид прислал им неотредактированное видео с их праздника. Об этом пишет ladbible.com.

Предполагалось, что это будут кадры милых пожеланий и веселой тетушки, но пара увидела больше, чем рассчитывала.

На видео можно услышать, как Дэвид бормочет "что с этими людьми не так", и называет их "йо**ными даунами".

За это они заплатили оператору 1600 фунтов стерлингов (около 2 тыс. долларов).

Фото: ladbible.com

Однако пара поняла, что режиссер обругал их гостей только через год после просмотра кадров. Пара, которая поженилась в сельской местности в 2021 году, вскоре после этого получила свое свадебное видео. Но когда они просмотрели его, они были не очень довольны.

Чуть более чем через год, в октябре в 2022-м, Дэвид связался с парой, которая тогда ожидала первенца, чтобы сообщить, что он собирается удалить их видео с веб-сайта для обмена.

Пара воспользовалась этой возможностью, чтобы попросить видеозапись своего первого танца, которого не было в оригинальном видео. Дэвид сказал, что пришлет дополнительные кадры в обмен на 100 фунтов.

Но только недавно влюбленные смогли просмотреть полное видео.

Ли вспомнил: "Мы увидели одно замечательное видео с друзьями и семьей. На заднем плане можно услышать, как Джеймс говорит своей девушке-фотографу о гостях нашей свадьбы: "Что не так с этими людьми? Йо**ные дауны".

В ответ на претензию оператор сказал, что свяжется с парой, чтобы разрешить ситуацию.

"К сожалению, такие вещи случаются — случаются небольшие ошибки, и я должен взять на себя ответственность. Мы можем лишь извиниться. Мы пришлем письмо с извинениями в течение следующих нескольких дней и рассмотрим этот вопрос приватно", — рассказали супруги.

Со своей стороны Лоис отметила, что Дэвид еще не обращался к ним.

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