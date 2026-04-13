ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Курьезы
Количество просмотров
1406
Время на прочтение
1 мин

Супруги ради развлечения сделали тест ДНК: это открыло ужасную семейную тайну

Супруги сделали тест ДНК, который показал, что они близкие родственники.

Автор публикации
Вера Хмельницкая
Пара сделала тест ДНК, который показал, что они родственники / © pixabay.com

Муж и жена из США, которые воспитывают троих детей, были шокированы результатами теста ДНК. Оказалось, что они двоюродные брат и сестра.

Об этом пишет mirror.co.uk.

Селина и Джозеф Кинонес, которые поженились сразу после четырехмесячного бурного романа и имеют троих детей, были потрясены результатами генетического исследования. После того, как они сделали тест ДНК, оказалось, что мужчина и женщина — двоюродные брат и сестра.

«Когда я осознала, что мы двоюродные брат и сестра, меня немного стошнило, и я подумала: "Не стоит ли нам расстаться? Следует ли нам вообще быть вместе?"», — говорит Селина.

Впоследствии раскрылась еще одна семейная тайна — оказалось, что бабушка Джо была усыновлена.

Пара пережила волну хейта, однако сохранила семью. Теперь они создали фонд, который поддерживает супругов, которые случайно оказались кровными родственниками.

Напомним, братья-близнецы не могут поделить ребенка, потому что тест признал родителями обоих.

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie