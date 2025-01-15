Супруги рассекретили, что происходит во время самого большого в мире круиза с 6700 свингерами — фото

Пара, принявшая стиль жизни открытого брака, рассказала, как это происходит на борту крупнейшего в мире пикантного круиза, где 6700 свингеров достаточно хорошо знакомятся друг с другом.

Об этом пишет LADbible.

Белла и Джейс – пара из США, которая ничто не любит так сильно, как свингерский образ жизни. Они делятся контентом через TikTok и свой сайт 4ourplay.com.

Для пары речь идет о "преодолении стигмы", которую некоторые ассоциируют с тем, что они называют "этическим свингом".

Как часть их образа жизни как счастливых супругов, Белла и Джейс посещают всевозможные праздники, которые приветствуют или разработаны специально для свингеров. От гостиниц и курортов для свингеров "все включено" до пикантных круизов.

Во время одного из недавних путешествий они сели на борт лайнера Royal Caribbean.

"В этом круизе было около 6700 свингеров, что было совершенно безумно", — сказал Джейс в одном из видео. "Так как это было? Ну, как и в любом круизном отдыхе, есть элемент удовольствия услугами на борту – особенно на таком корабле, как Symphony. От посещения гидромассажных ванн и бассейна до выпивки в баре – у нас было достаточно времени, чтобы расслабиться и настроиться, непринужденно общаясь с другими".

Белла и Джейс / Фото: Instagram/@4ourplay.official

Кроме того, Белла и Джейс любят исследовать еду, которую подают в ресторанах. Они также связались с парами, забронировавшими места в круизе через их сайт, с туристическими агентами. В результате они встретились с этими парами, чтобы поделиться подарками, полными вещей, связанных со свингерами, таких как наклейки с перевернутым ананасом и шляпы, прежде чем пойти на групповой ужин, чтобы познакомиться со всеми. В конце концов, в этих круизах есть определенная тема, волнующая многих людей.

Пара рассказала о круизе для свингеров / Фото: TikTok/@4ourplay.com

Очевидно, что пикантность играет значительную роль в том, что на круизе Bliss Cruise есть очень печально известные игровые комнаты, которых было три, в том числе одна под открытым небом.

Однажды ночью, по словам Джейса, они провели "очень пикантное время со старыми друзьями и новыми знакомыми".

"Мы устроили небольшую групповую вечеринку", – добавил он.

На следующий день состоялась экскурсия на частный королевский остров в Карибском море, у которого был "пикантный пляж", поскольку в то время там не стояло ни одного другого корабля. Так, одежда была необязательной, и Джейс сказал: "Белла полностью поддержала подход "одежда необязательная".

Белла и Джейс / Фото: YouTube/4OURPLAYofficial

На следующий вечер состоялась "вечеринка в стиле 80-х", где тысячи людей приняли участие в "вечеринке стиля жизни". А еще в один вечер супругов пригласили на "большую групповую вечеринку, где было около 16 человек", в которой они никогда раньше не участвовали.

"Это было удивительное время", — говорит Джейс, хотя он знал лишь половину находившихся там людей.

Что касается демонстрации своей ориентации другим людям в круизе, то его позиция проста: "Это сообщество настолько стигматизировано, что мы никогда не хотели бы кого-то "выставлять напоказ" из-за возможных негативных последствий от того, что люди узнают, что они свингеры, а это очень грустно. Поэтому мы не можем показать все детали, поэтому мы просто показываем себя. Но вы можете использовать свое воображение".

Напомним, в феврале лайнер для нудистов отправится в большой круиз. Известно, какие правила "голого рая".

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