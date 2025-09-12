Супруги разводятся из-за имени ребенка: что произошло

Развод / © Freepik

Реклама

В Шанхае, Китай, супруги решили развестись после того, как не смогли договориться об имени для своего сына. Из-за конфликта ребенок более года оставался без свидетельства о рождении, что делало невозможным его официальную регистрацию и вакцинацию.

Об этом пишет Oddity Central.

Дело рассматривал Народный суд нового района Пудун. Пара зарегистрировала брак в 2023 году, а в следующем году у них родился здоровый мальчик. Однако с этого момента начались споры: каждый родитель настаивал на собственном варианте имени и отказывался уступать. Они даже пытались отдельно зарегистрировать выбранное имя в роддоме, но обе попытки были отклонены из-за нарушения нормативов.

Реклама

«Ребенку уже больше года, но у него до сих пор нет свидетельства о рождении. Без него сложно даже привиться или зарегистрировать место жительства», — отметила судья, которая вела дело.

Суд подчеркнул, что промедление с оформлением документов из-за личных конфликтов является нарушением прав ребенка. Родителей обязали выдать свидетельство о рождении в установленный срок, невзирая на то, что они продолжали спорить за право хранить оригиналы документов. В результате суд постановил временно оставить свидетельство в своей канцелярии, а затем передать матери для завершения процедуры регистрации.

Этот случай быстро набрал популярность в китайских соцсетях. Пользователи критиковали родителей, считая их поведение безответственным:

Такие люди не должны иметь детей

Имя всегда можно изменить. Они же просто ставят под угрозу собственного ребенка

Напомним, женщины укорачивают ноги, чтобы обрести любовь.