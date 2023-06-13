Супруги решили не жить вместе после свадьбы: как это повлияло на их брак (фото)

Они встречают несколько раз в неделю.
Американские супруги Бьянка Турецки и Питер Бах после свадьбы решили поступить довольно нетрадиционно и не жить вместе.
Как рассказала женщина в эссе для Today, пара обручилась в сентябре в 2021 году и впоследствии удивила друзей и семью, отказавшись от условностей, сохранив свои отдельные дома.
Писательница была довольна тем, что жила со своей спасенной кошкой Клео в квартире, которой владела десять лет. Тем временем, Бах был также рад остаться жить в доме, который он делил со своим сыном-подростком.
"Подражание традиционному сценарию никого не сделает счастливым. Почему мы должны жить по старым условностям? Почему мы не могли помириться на ходу? Кто сказал, как выглядит хороший брак?" – поделилась Бьянка.
Сначала она поняла, что не сможет делить дом с Бахом, когда узнала, что у его сына аллергия на кошек.
Тем не менее с тех пор подросток поехал учиться в колледж, но пара продолжает жить отдельно, говоря, что ситуация идеально подходит для них.
Турецки и Бах проводят несколько ночей в неделю вместе в гостях друг у друга, прежде чем вернуться в свои резиденции, чтобы насладиться собственным пространством.
"Большинство людей, которым мы рассказываем о нашей необычной жизненной ситуации, довольно быстро переходят от удивления к любопытству, а в некоторых случаях и к легкой зависти", — заявила автор.
Бьянка добавила, что ей нужно 38 минут, чтобы добраться до дома своего мужа, и договоренность означает, что они не принимают компанию друг друга как должное.
"Мы вместе уже почти шесть лет, и все же обычный вечер буднего дня все еще кажется свиданием", — сказала женщина.
В то время как Бах сейчас ищет резиденцию чуть ближе к бруклинскому дому своей жены, чтобы сократить время в пути, у пары нет планов жить вместе постоянно, поскольку близится вторая годовщина их свадьбы.
"Я думаю, что в этом жизненном устройстве есть секрет нашего счастья", — сказала она. "Стало клише, что секрет счастливого брака – это отдельные ванные комнаты. Мы остановились на отдельных районах. Так гораздо лучше".
Напомним, близнецы встречаются с близнецами и признались, что путают своих бойфрендов. Они шутят, что могли поменяться местами и даже не заметить.
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