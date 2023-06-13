Супруги решили не жить вместе после свадьбы: как это повлияло на их брак (фото)

Они встречают несколько раз в неделю.

Американские супруги Бьянка Турецки и Питер Бах после свадьбы решили поступить довольно нетрадиционно и не жить вместе.

Как рассказала женщина в эссе для Today, пара обручилась в сентябре в 2021 году и впоследствии удивила друзей и семью, отказавшись от условностей, сохранив свои отдельные дома.

Писательница была довольна тем, что жила со своей спасенной кошкой Клео в квартире, которой владела десять лет. Тем временем, Бах был также рад остаться жить в доме, который он делил со своим сыном-подростком.

Бьянка с мужем и его сыном / Фото: instagram.com/biancaturetsky

"Подражание традиционному сценарию никого не сделает счастливым. Почему мы должны жить по старым условностям? Почему мы не могли помириться на ходу? Кто сказал, как выглядит хороший брак?" – поделилась Бьянка.

Сначала она поняла, что не сможет делить дом с Бахом, когда узнала, что у его сына аллергия на кошек.

Фото: instagram.com/biancaturetsky

Тем не менее с тех пор подросток поехал учиться в колледж, но пара продолжает жить отдельно, говоря, что ситуация идеально подходит для них.

Турецки и Бах проводят несколько ночей в неделю вместе в гостях друг у друга, прежде чем вернуться в свои резиденции, чтобы насладиться собственным пространством.

"Большинство людей, которым мы рассказываем о нашей необычной жизненной ситуации, довольно быстро переходят от удивления к любопытству, а в некоторых случаях и к легкой зависти", — заявила автор.

Бьянка добавила, что ей нужно 38 минут, чтобы добраться до дома своего мужа, и договоренность означает, что они не принимают компанию друг друга как должное.

"Мы вместе уже почти шесть лет, и все же обычный вечер буднего дня все еще кажется свиданием", — сказала женщина.

Бьянка Турецки и Питер Бах / Фото: instagram.com/biancaturetsky

В то время как Бах сейчас ищет резиденцию чуть ближе к бруклинскому дому своей жены, чтобы сократить время в пути, у пары нет планов жить вместе постоянно, поскольку близится вторая годовщина их свадьбы.

"Я думаю, что в этом жизненном устройстве есть секрет нашего счастья", — сказала она. "Стало клише, что секрет счастливого брака – это отдельные ванные комнаты. Мы остановились на отдельных районах. Так гораздо лучше".

Напомним, близнецы встречаются с близнецами и признались, что путают своих бойфрендов. Они шутят, что могли поменяться местами и даже не заметить.

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