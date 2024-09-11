Супруги сделали ДНК-тест ради развлечения и узнали, что воспитывают чужого сына

Мама поделилась своим ужасом после того, как ее семья сдала ДНК-тест "ради забавы", поскольку она никогда не могла предсказать результаты, которые ее ждали.

Об этом пишет Mirror.

Донна Джонсон и ее муж Ваннер сдали ДНК-тесты вместе со своими двумя мальчиками – 18-летним Ваннером-младшим и 12-летним Тимом. Она объяснила, что они прошли тест по прихоти, просто чтобы узнать больше о своих предках.

Но когда они получили результаты, Донна была в шоке – Ваннер был отцом их старшего сына, но результаты показали, что отец младшего неизвестен. Донна пыталась понять, что означают эти результаты, и вдруг наступил момент "приторной ясности". Она поняла, что в клинике ЭКО произошла ошибка.

Ваннер и Донна из Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США, познакомились в старших классах и поженились в 2003 году. У пары родился первый сын, Ваннер-младший, и через несколько лет они захотели еще одного ребенка. Но проблемы с грыжей и хирургическое вмешательство повлекли за собой повреждения, которые сделали невозможным естественное зачатие. Поэтому в 2007 году они прошли первый раунд ЭКО, используя яйцеклетки Донны и сперму Ваннера.

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Первый раунд не удался, но тем же летом они попробовали еще раз с большим успехом. Когда в августе в 2008 году родился их сын Тим, Донна сказала, что это "было похоже на чудо". Мальчики выглядели по-разному, но Донна отмахнулась от этого, поскольку многие братья и сестры не похожи между собой. Ваннер-младший имел голубые глаза отца и светлые волосы, тогда как Тим имел темные волосы Донны и был более спортивным.

Когда домашнее ДНК-тестирование стало доступнее, семья решила сделать собственный тест, чтобы узнать больше о своем происхождении. Через шесть недель пришли результаты, навсегда изменившие их жизнь. Донна рассказала, что их возражение быстро сменилось страхом, и семья задумалась над тем, кто может быть биологическим отцом Тима, и могут ли его у них отнять. К счастью, адвокат смог заверить супругов, что они останутся законными родителями Тима.

Но Донне было тяжело смотреть, как Ваннер смирился с тем, что Тим не был его собственным биологическим ребенком. Она сказала, что он не обращался иначе с Тимом, но было видно, что он был в шоке. Когда супруги смирились с этой ошеломляющей новостью, Донна сказала, что впала в депрессию и пыталась сосредоточиться на работе учительницы.

Донна рассказала, что они решили рассказать Тиму правду, когда ему было 12 лет, поскольку считали, что будет хуже, если он узнает об этом во взрослом возрасте. Поэтому в октябре в 2020 году Ваннер взял Тима на мороженое, чтобы сообщить ему новость о том, что он не является его биологическим отцом. Когда они вернулись, Донна крепко обняла своего младшего, рассказывая ему, как сильно они его любят. Она сказала, что он был очень тих, но сказал, что тоже их любит.

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Донна объяснила, что Тим справился с этим с такой же зрелостью, как и его старший брат. Через несколько недель Тим сказал родителям, что хочет разыскать своего биологического отца. Хотя Донна и Ваннер уважали его решения, они были озадачены тем, что может произойти. Поэтому они воспользовались еще одним ДНК-тестом от другой компании, который помог им разыскать женщину, которая, по их мнению, могла быть биологической теткой Тима.

Проведя дополнительное расследование, они нашли блог, который вел брат женщины, мужчина по имени Дэвин МакНил, проживавший в Колорадо, в восьми часах езды от семьи. Они нашли его номер, но знали, что звонок на него изменит всю их жизнь. Однако Донна и Ваннер уважали желание Тима и позвонили Девину в марте в 2021 году. Ваннер и Дэвин поговорили и хотя 47-летний Дэвин был настроен скептически, он согласился сделать тест ДНК.

Донна рассказала, что они разговаривали по FaceTime с Дэвином и его 46-летней женой Келли, что вызвало у нее тревогу. Но она сказала, что они были милы и смирились с тем, что Донна и Ваннер ни о чем их не просили. Обе пары согласились, что не будут бороться за попечительство, поскольку все они считали Ваннера отцом Тима. Они просто хотели выяснить, как это произошло и что делать дальше.

Оказалось, что пары были в одной клинике ЭКО в один и тот же день, 14 лет назад. Донна пришла на забор яйцеклеток, а Келли – на имплантацию эмбрионов для своего старшего сына Тейлона. Тесты ДНК подтвердили, что Дэвин был отцом Тима, а также Тейлона, а это означает, что образцы спермы не были подменены, а сперма Дэвина каким-то образом была использована для обоих.

Две семьи встретились в июне в 2021 году, и Донна сказала, что обнимать незнакомца, с которым она "сделала ребенка", было "сюрреалистично", но когда Ваннер-младший и Тим начали играть с детьми Дэвина и Келли, 15-летним Тейлоном, 10-летним Пакстоном и восьмилетним Лондоном, ее тревога уменьшилась. Перед тем, как они ушли, Ваннер спросил Тима, не хочет ли он сфотографироваться с Дэвином, на что Тим ответил, что хочет, чтобы на снимке были оба его отца. Донна вспоминает, что чуть не расплакалась. Семьи поддерживают связь с помощью регулярных звонков, текстов и видеочатов и с тех пор встречались несколько раз. В 2022 году они договорились с клиникой во внесудебном порядке.

Напомним, родители нашли сына, которого 37 лет назад продала бабушка без их разрешения. Женщина отправила его жить в другую семью.

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