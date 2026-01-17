Супруги случайно нашли скрытый этаж в собственном доме (фото)

Скрытая массандра. Фото: @carolmoosethiemer

Супруги Кэрол и Трейси Тимер, которые три года назад купили старый дом, обнаружили за гипсокартоном скрытый вход на просторный чердак. Находка стала вирусной после того, как Кэрол опубликовала видео в TikTok.

Об этом сообщило издание Mirror.

В видео Кэрол показала момент, когда Трейси разобрал часть гипсокартона и наткнулся на скрытую лестницу. За стеной из гипсокартона было скрыто полноценное пространство с деревянными балками и окнами.

По словам Кэрол в комментарии Newsweek, внешний вид дома сразу подсказывал, что на третьем этаже должен быть чердак, однако предыдущие владельцы полностью закрыли вход.

Видео быстро стало вирусным и набрало 4,2 миллиона просмотров. После этого Кэрол опубликовала дополнительный ролик, в котором показала детали помещения. Внутри чердака она обнаружила старую люстру. Признаков животных или насекомых, по ее словам, не было.

Также выяснилось, что пространство уже имеет подключение к электросети и сантехнике. В то же время семья сообщила, что масштабные ремонтные работы пока отложили по финансовым причинам. Супруги планируют в будущем обустроить там игровую комнату и зону отдыха для детей, а также добавить ванную комнату.

После роста популярности аккаунта в TikTok Кэрол сообщила, что семья надеется получить финансирование через Фонд создателей TikTok для продолжения работ.

Подписчики активно комментируют находку. Одни шутят, что стоимость дома выросла минимум на «сто тысяч долларов», другие интересуются, почему предыдущий владелец вообще закрыл доступ к мансарде. Некоторые советуют оставить пространство нетронутым, а другие предлагают обустроить там просторную спальню.

