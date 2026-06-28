Могила / © Фото из открытых источников

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Загадочная находка на заднем дворе дома в Новом Орлеане привела к международному расследованию. Обычная расчистка кустарников закончилась обнаружением мраморного римского надгробия, которому почти 2000 лет и считалось пропавшим со времен второй мировой войны.

Об этом пишет Daily Galaxy.

Антрополог Даниэлла Санторо и ее муж Аарон Лоренц убирали заросшие растительности за своим домом, когда наткнулись на мраморную плиту с высеченной латинской надписью. Женщина предположила, что плита может быть из какого-то местного исторического кладбища, и обратилась за помощью к профессору антропологии Д. Райану Грею.

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Находка быстро привлекла внимание ученых. Эксперты независимо друг от друга перевели надпись и пришли к одному выводу: это надгробный камень Секста Конгения Веруса. Он был членом фракийского племени Бесси, дожил до 42 лет и 22 года служил на борту триремы «Асклепий». Памятник ему поставили его наследники — Атилий Кар и Веттий Лонгин.

Впоследствии исследователи выяснили, что памятник с точно таким же текстом ранее был занесен в каталог городского музея в итальянском городе Чивитавеккья, но исчез много лет назад.

«Мне никогда не кажется, что я видел все. Всегда есть сюрпризы и новые загадки, которые нужно разгадать», — отметил Грей.

Чтобы понять, как исчез надгробный камень, исследовательница Сьюзанн Лусния отправилась в Италию. Сотрудники итальянского музея объяснили, что город Чивитавеккья подвергся массированным бомбардировкам союзных войск в 1943 и 1944 годах. Из-за этих атак музей был полностью разрушен, а многие артефакты просто исчезли в сплошном хаосе.

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Также стало известно, что после освобождения Рима через город проходила дивизия армии США и некоторые подразделения оставались в этом районе. Эта деталь указывала на возможный маршрут, по которому памятник мог попасть в Соединенные Штаты.

Когда местные журналисты рассказали о необычной находке, с участниками расследования связалась бывшая владелица этого дома Эрин Скотт О’Брайен. Она узнала камень и рассказала, что около двадцати лет назад во время посадки дерева просто установила эту плиту на заднем дворе.

«Я просто подумала, что это произведение искусства. Я понятия не имела, что это реликвия 2000 лет», — призналась О’Брайен.

Женщина объяснила, что надгробие принадлежало ее дедушке, Чарльзу Пэддоку-младшему, служившему в армии США в Италии во время Второй мировой войны. Он вернулся в Новый Орлеан в 1946 году вместе со своей женой Адель, с которой познакомился во время службы. Мраморная табличка десятилетиями оставалась в доме семьи, пока внучка не унаследовала ее в 1980-х годах после смерти дедушки и бабушки.

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В настоящее время большая часть пути артефакта восстановлена, и мраморное надгробие официально вернули в Италию. Официальная церемония его репатриации прошла в Риме с участием Посольства США в Италии.

Напомним, около 3000 серебряных монет эпохи викингов нашли на норвежской ферме. Это сокровище стало самым масштабным для страны, а монеты в нем происходят из четырех разных государств.

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