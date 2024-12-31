Супруги услышали странный шум в стене дома: то, что было внутри, шокировало их – фото

Супруги, которые были вынуждены исследовать странные звуки, доносившиеся изнутри внутренней стены в их доме, были ошеломлены тем, что нашли внутри.

Пользователь TikTok Лэйси Дейз записала видео, на котором она отрезает квадратную панель гипсокартона, чтобы заглянуть внутрь. После того, как женщина сняла панель, они увидели то, что выглядело как большой клубок серого пуха.

Однако вскоре ее партнер заметил: "Это кот. Ты видишь, как он дышит". Лэйси продолжила гладить попавшего в их ловушку гостя, пытаясь выманить его из полости.

"Она застряла", — заявил мужчина, поскольку животное не подавало никаких признаков движения. В конце концов, кот смог выбраться из ловушки.

Кот в стене / Фото: скриншот с видео

Узнав незваного гостя, Лэйси отметила, что кот, вероятно, принадлежал соседке Тейлор. Пара вернула пушистого домой. Неизвестно, как он очутился в стене.

Напомним, ранее во время ремонта строители замуровали в стене "члена семьи" женщины. Чтобы спасти его, ей пришлось сделать новое отверстие.

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