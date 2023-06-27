Супруги вместо колец набили инициалы друг друга на безымянных пальцах – фото

Канадская пара подошла к своей свадьбе довольно креативно и вместо кольца сделала татуировку на безымянных пальцах.

Об этом пишет nypost.com.

29-летняя Оливия и 31-летний Кайл вытатуировали инициалы имен друг друга.

И это достаточно символично. Они влюбились, когда Кайл, художник-татуировщик, в 2019 году делал своей будущей невесте тату в честь ее покойного дедушки.

Оливия и Кайл Джонсоны / Фото: nypost.com

Впоследствии мастер пригласил свою клиентку на свидание. Пара поладила и через четыре месяца начала жить вместе. Через год Кайл сделал предложение на острове Исла Мухерес в Мексике.

Оливия призналась, что подсмотрела эту идею с тату у своей звездной кумирши Бейонсе. Певица и ее муж Jay-Z имеют одинаковые татуировки на безымянных пальцах.

Влюбленным эскиз разработал сам Кайл.

Оливия и Кайл Джонсоны / Фото: nypost.com

Оливия сказала: "У меня есть буква "К", очень изящная. У Кайла жирная буква "О".

Оливия и Кайл Джонсоны / Фото: nypost.com

Женщина также добавила, что ее родителям, Синди и Дейлу, которым по 60 лет, так понравилась эта идея, что они тоже сделали татуировки, чтобы отметить свое 36-летие брака.

Между тем у Оливии и Кайла также есть одинаковые татуировки пчел в честь их тату-салона.

Они планируют продолжать делать одинаковые рисунки во время совместных путешествий, в том числе в предстоящей поездке в Нэшвилл, штат Теннесси.

Напомним, супруги похудели на 45 кг и спасли свой брак. Пара полностью изменила свою жизнь.

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