Супруги во время "рыбалки" нашли в озере 100 тыс. долларов: как так случилось

В США супруги во время рыбалки обнаружили в местном озере сейф, в котором было 100 тысяч долларов. Полиция разрешила паре оставить себе деньги.

Об этом пишет CBS.

Супруги из Нью-Йорка, известные в социальных сетях своей "магнитной рыбалкой" в местных водоемах недавно извлекли неожиданную находку: сейф, в котором находились две пачки затопленных стодолларовых купюр.

Джеймс Кейн и Барби Агостини, ведущие хронику разнообразных находок магнитной рыбалки на своем YouTube-канале, рассказали, что после того, как в пятницу они вытащили грязный сейф из пруда в Квинсе, они были шокированы, найдя пачки стодолларовых купюр, которые оцениваются в сто тысяч долларов.

Пара отмечает, что поначалу не поверила в свое счастье. Впоследствии они сообщили о находке полиции и поскольку у копов не было данных поиски этих средств супругам позволили оставить "клад".

Джеймс и Барби говорят, что во время "магнитной рыбалки" находили в водоеме от гранат времен Второй мировой войны и ружей XIX века до мотоцикла и кошелька с иностранными монетами, жемчугом и золотыми драгоценностями. Их канал на YouTube, рассказывающий об их приключениях, имеет более 4000 подписчиков и около 1,4 миллиона просмотров.

Напомним, в организме стюардессы обнаружили 1 кг золота.

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