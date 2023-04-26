Супруги выиграли джекпот и едва не потеряли билет в открытое окно автомобиля

Билет с джекпотом счастливые супруги чуть не уронили через окно открытого автомобиля.

Мужчина из Мичигана (США) рассказал, что лотерейный билет, принесший ему джекпот в размере 328 439 долларов, чуть не вылетел из открытого окна машины.

Об этом сообщает UPI.

49-летний мужчина был в путешествии со своей женой, когда купил билет.

"Мы с женой ехали на север и остановились в магазине, чтобы выпить что-то по дороге. Мы увидели, что джекпот превысил 300 тыс. долларов, поэтому мы купили билет", — сказал игрок.

На следующий день, когда супруги ехали домой, чуть не случилась беда.

"Моя жена проверила билет по дороге домой и начала кричать, когда поняла, что мы выиграли джекпот. И билет чуть не вылетел в окно! К счастью, моя жена смогла схватить его и спрятать в безопасном месте", — вспоминает счастливчик.

Мужчина признался, что они с женой все еще рассматривают варианты, как потратить денежный приз.

"Мы надеемся сэкономить большую часть, чтобы выйти на пенсию чуть раньше, чем планировали", — говорит супруги.

Напомним, мужчина из США разбогател, просто сидя на пляже.

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