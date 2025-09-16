Супруги вырастили картофелину, которая весит, как индейка: как она выглядит (фото)

Картофелина, которую выкопали супруги / © скриншот с видео

Реклама

В Новой Зеландии супруги нашли в собственном саду огромную картофелину весом 7,9 кг, который потенциально может стать рекордным в мире. Это произошло в Гамильтоне, когда Колин и Донна Крейг-Браун наводили порядок в зарослях на заднем дворе своего дома.

Об этом пишет The Guardian .

О находке рассказал сам Колин Крейг-Браун: «Я копал землю, и моя мотыга наткнулась на что-то большое. Сначала подумал, что это один из белых kūmara (сладкий картофель), потому что некоторые у нас растут очень большими». Однако выяснилось, что это обычная картофелина. Супруги осторожно выкопали ее из земли.

Реклама

Картофелина, которую они назвали Дуг, весит примерно, как большая индейка, и значительно превышает норму для багажа при авиаперелете. Супруги с юмором относятся к своей находке. «Мы надеваем на него шляпу, выставляем на солнце и даже выкладываем фотографии в Facebook, где берем его «на прогулку», — рассказал Колин для NZ Herald.

Сейчас Крейг-Брауны подали заявку в Книгу рекордов Гиннеса, чтобы Дуг официально признали самой тяжелой картофелиной в мире. Предыдущий рекорд принадлежит картофелине из Великобритании в 2011 году весом почти 5 кг. Супруги ждут ответа от организаторов.

По словам Крейг-Браунов, они не могут точно вспомнить, когда в последний раз сажали картофель на этом участке — возможно, это произошло два-три года назад. Колин предполагает, что Дуг пророс самостоятельно: «Для меня это настоящая загадка природы. Это одна из приятных неожиданностей, которые она дарит».

Супруги отмечают, что их сад иногда становится почти «дикой территорией». «Иногда, чтобы пройти некоторые части сада, приходится даже брать с собой обед и предупреждать родственников», — шутит Колин. Чтобы картофелина не пересохла, ее заворачивают в пластиковые пакеты. Кроме того, Колин, который увлекается домашним пивоварением, планирует использовать Дуга для изготовления собственной водки.

Реклама

Ранее огромные картофелины и другие корнеплоды были популярны в Новой Зеландии и других странах еще в 1990-х, когда практиковали бартер и обмен продуктами. Теперь же Дуг стал не только рекордной находкой, но и настоящей сенсацией в соцсетях, привлекая внимание любителей садоводства и юмора со всего мира.

Напомним, ранее мы писали о том, что впервые в истории ученым из разных стран удалось выяснить, как именно возник картофель — один из ключевых продуктов питания для человечества.