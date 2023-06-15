Супруги взяли свидетелем свою кошку – пушистая "подписала" свидетельство о браке (фото, видео)

У нескольких из штатов США это легально.

В США пара взяла свидетелем на свою свадьбу кошку.

Об этом пишет nypost.com.

Аманда и Стив поженились в Джорджии в сентябре в прошлом году.

Однако, вернувшись домой в Колорадо после медового месяца в Исландии, пара поняла, что потеряла свидетельство о браке, прежде чем подать его в правительство, что сделало их брак неофициальным по закону.

Таким образом, влюбленные, спасшие Момо в 2021 году после того, как котёнок был брошен во время беременности, решили повторить свои "да" с животным. Церемония прошла 3 июня.

Пара взяла кошку свидетелем на свою свадьбу / Фото: nypost.com

К слову, в Колорадо свидетелем можно взять любого, даже животных. Закон штата о самостоятельной женитьбе позволяет парам проводить свои свадебные церемонии без священнослужителя. По данным Департамента здравоохранения и окружающей среды штата, влюбленные, решившие жениться без министра или государственного чиновника, просто "несут ответственность за получение, заполнение и возвращение лицензии на брак в соответствующий окружной офис клерка и регистратора". Другие штаты, такие как Калифорния, Пенсильвания и Иллинойс также позволяют парам делать решительный шаг самостоятельно.

На TikTok вирусное видео кошки, которая погружает лапу в безопасные для домашних животных чернила и ставит ее на юридический документ, собрало более 4,4 миллионов просмотров.

"Момо — первая кошка, которую мы забрали вместе, поэтому она особенная. Присутствие ее как нашего свидетеля сделало свадьбу веселой и беззаботной. Иметь лапку Момо в документах — это то, что мы хотели сделать, чтобы укрепить нашу любовь. Мы очень любим Момо" – прокомментировала Аманда.

Аманда и Стив с Момо / Фото: nypost.com

В комментариях восторженные владельцы животных заявили, что поженятся в Колорадо.

Напомним, невеста случайно перевернула свадебный торт. Забавный момент попал на фото. Также она показала, как порвала платье на ягодицах во время девичника.

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