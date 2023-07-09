Супруги за поездку на такси заплатили 30 тысяч долларов и это испортило их отдых: что произошло

Супруги во время отдыха за одну поездку на такси заплатили 30 тысяч долларов и это испортило их отдых, ведь у них не осталось денег.

Об этом пишет mirror.co.uk.

Супруги, живущие в Риверсайде, штат Калифорния, собирались отпраздновать свою пятилетнюю годовщину романтическим путешествием.

Доминик Адамс заказала такси, чтобы отправиться в аэропорт, вылететь в Гватемалу и встретить своего мужа Дугласа Ордонесса.

Но они поняли, что что-то пошло не так, на следующее утро, когда в кафе во время остановки в Канкуне дебетовую карточку Ордонеса не приняли к оплате.

"Я проверил свой телефон, чтобы узнать, что происходит, и увидел, что с него снято 29 994 доллара США", — рассказал мужчина.

Посмотрев на счет, они поняли, что это, вероятно, была ошибка при конвертации — поскольку один доллар США равен 542 коста-риканским колоннам, это означает, что поездка Адамс на такси стоимостью 55,43 долларов США стоила 29 994,33 долларов США. .

Мужчина пытался решить эту проблему через службу поддержки клиентов такси и даже попытался позвонить по телефону на номер поддержки водителей, но ему просто посоветовали обратиться в банк. Но там им сказали, что это может занять до семи дней – даже несмотря на то, что супруги были удивлены тем, что такая большая сумма была одобрена.

К счастью, после трех дней пребывания в Гватемале снятие средств было отменено. По словам Ордонеса, служба такси также возместила $55,43 за поездку.

Напомним, мужчина женился сразу на шести женщинах и рассказал, как живет его семья.

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