Супругов заставили сидеть в самолете рядом с мертвой пассажиркой во время дальнего рейса – фото

Смерть в самолете – редкое явление, учитывая миллионы пассажиров, ежедневно путешествующих авиатранспортом. Хотя это случается нечасто, авиалинии имеют четкие протоколы действий, чтобы обеспечить безопасность и комфорт других пассажиров. Впрочем, одна австралийская пара пожаловалась, что ее заставили сидеть рядом с мертвой пассажиркой во время дальнемагистрального рейса.

Об этом супруги рассказали A Current Affair.

Митчелл Ринг и Дженнифер Колин находились на борту рейса Qatar Airways из Мельбурна в Венецию, когда женщина внезапно упала в проходе после посещения туалета.

Хотя экипаж пытался ее спасти, впоследствии она скончалась в самолете. Оставались часы до приземления самолета, и вскоре возникла дилемма, что бортпроводники должны делать с телом и куда поместить его, пока не прибудут соответствующие органы.

Ринг рассказал изданию: "Персонал был там в кратчайшие сроки и я похлопал их по спине, они сделали отличную работу, пытаясь привести ее в чувство. Это произошло прямо возле меня в проходе, и они сделали все, что могли, но, к сожалению, женщину не удалось спасти, и на это было очень больно смотреть. Они пошли, чтобы попытаться переместить ее, они принесли кресло, положили ее и попытались отвезти в бизнес-класс. Но она была достаточно большой женщиной, и они не смогли пронести ее через проход".

Когда члены экипажа заметили свободные места с обеих сторон от пары, они попросили супругов подвинуться, чтобы освободить место, и положили тело рядом с ними на место, на котором мужчина сидел раньше, накрыв ее одеялом. Это оставило пару в ужасной ситуации на следующие четыре часа полета в Доху.

Митчелл Ринг в самолете рядом с телом женщины / Фото: Nine

По словам супругов, экипаж самолета не предложил им пересесть подальше от тела. К счастью, одна женщина пригласила Дженнифер сесть в свой ряд, чтобы она могла держать расстояние между телом до конца полета.

Ринг утверждал, что по прибытии в Доху их заставили сидеть рядом с телом женщины, когда на борт самолета садились полицейские и медики, и Ринг успел увидеть лицо женщины, когда они начали снимать с нее одеяла.

Он добавил: "Я был там и видел ее лицо... это было неприятно".

Даже после полета супруги утверждали, что авиакомпания Qatar Airways не предложила им эмоциональной поддержки после "травмирующего" опыта: "Они обязаны заботиться о своих клиентах, а также о своем персонале, они должны связаться с нами, чтобы убедиться, нужна ли вам поддержка или консультация. Я не знаю, как я чувствую себя, и хотела бы поговорить с кем-то, чтобы убедиться, что со мной все хорошо".

Сейчас пара находится в Венеции в отпуске, и Колин говорит, что она "старается сделать все возможное и провести время".

Авиакомпания Qatar Airways отреагировала на инцидент, сообщив: "Прежде всего, мы думаем о семье пассажирки, которая, к сожалению, умерла на борту нашего рейса. Мы извиняемся за любые неудобства или страдания, которые мог повлечь за собой этот инцидент, и находимся в процессе связи с пассажирами".

Представители авиакомпании добавили, что инцидент расследуется.

Напомним, недавно в США столкнулись два самолета. В результате погибли по меньшей мере два человека.

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