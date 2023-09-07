Сурок насмехался над фермером и ел украденные овощи на скрытую камеру — фото, видео

Голодный сурок был пойман на камеру, когда он ел краденые овощи в саду жителя Делавера, США, и стал звездой Сети.

Об этом пишет nypost.com.

Джефф Пермар начал записывать кадры, на которых грызун по кличке Чанк ест помидоры, морковь и другие овощи еще в 2019 году, набрав тысячи просмотров. Теперь за сурком наблюдает более 133 тысяч подписчиков.

Сурок Чанк / Фото: скриншот с видео

49-летний Пермар установил камеры, активируемые движением, чтобы поймать пушистого преступника, совершившего набежавший на его сад, и обнаружил Чанка.

"Когда я был на работе, я получил сообщение на свой телефон, и из него выскочил этот сурок, и это была самая милая вещь на свете — смотреть в камеру, сквозь душу с такой развязностью", — объяснил Джефф.

Сурок Чанк / Фото: скриншот с видео

Теперь у него есть 10 камер вокруг его собственности, чтобы снимать милого зверя, который "заслужил право наслаждаться всеми овощами, которые он хочет".

Сурок Чанк / Фото: скриншот с видео

Теперь Пермар больше не садовник, обеспечивающий свою семью и друзей, — он стал "смотрителем сурка".

В первый год Чанк завел семью с детенышами. Теперь счастливая пушистая семья гордо известна как "Чанки", и над их импровизированным столом для пикника и в их собственном саду висит плакат.

Пермар сказал, что "очень приятно наблюдать" за милыми грызунами, когда они вместе обедают или играют во дворе, отметив, что его кадры также "образовательная" цель, показывая их норы.

По словам Пермара, эксперты по дикой природе подсчитали, что Чанку было два года, когда он пришел к Пермарю. Судя по предполагаемому возрасту сурка, сейчас ему было около пяти.

С тех пор как Пермар с радостью принял семью сурков, он снабжал их продуктами из супермаркета, когда его собственного сада было недостаточно для удовлетворения аппетита этих существ.

Сурок Чанк / Фото: скриншот с видео

Он никогда не надеялся, что слава Чанка слетит так быстро – однажды на пороге Пермара стали появляться подарки для вирусных сурков. По его словам, стол для пикника Чанкам подарила женщина, делающая миниатюрные столы.

"Я думаю, людям это нравится, потому что это заставляет их чувствовать себя хорошо и заставляет смеяться", — сказал он. "Когда Чанк ест наши огородные овощи, он любит швырять их нам в лицо".

Фактически, он "плюхкается прямо перед камерой" каждый раз, когда обедает, и "даже имеет наглость смотреть в камеру, как босс".

Напомним, в Австралии коала-воришка устроил налет на ферму, объелся и не смог убежать. Он вдоволь полакомился эвкалиптовыми растениями.

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