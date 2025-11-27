Существовали ли драконы на самом деле: ученые объяснили происхождение легенд

Дракон

Образ дракона активно используется в современном кинематографе, но существовали ли эти мифические существа на самом деле? Эксперты утверждают: драконы никогда не существовали в том виде, в каком их изображают в кино, а легенды про них были сформированы древними окаменелостями динозавров.

Об этом пишет Quinte Museum of Natural History.

Драконы — мифические существа, которые, как известно, никогда реально не существовали в той форме, которую мы видим сегодня. Однако они появлялись на протяжении всей истории в легендах, мифах и рассказах. Обычно их описывали как чешуйчатых существ с длинными хвостами, похожих на больших ящеров, хотя со временем добавились крылья и способность дышать огнем.

В целом в истории образ дракона изменялся: в конце II тысячелетия до нашей эры драконов изображали как гигантских змей, иногда даже водяных змеев. А в Древнем Египте драконы приобрели более зловещую форму, часто характеризуясь способностью дышать огнем и плеваться ядом.

Лишь через многие столетия появилась летающая, огнедышащая версия драконов, которую мы сегодня видим в фильмах и сериалах, в частности, в «Игре престолов».

Самая простая и очевидная теория о том, почему люди верили в драконов, прямая: динозавры.

Как сообщает Quinte Museum of Natural History, легенды о драконах существовали задолго до того, как были обнаружены окаменелости динозавров.

Однако когда ранние находки огромных костей были сделаны, они вполне логично считались останками древних драконов, о которых слышали в мифах.

«Именно изображения могли бы нам это рассказать — эти массивные чешуйчатые существа очень похожи на многих динозавров, хотя и с некоторыми фантастическими украшениями», — отмечают эксперты.

Таким образом, то, что останки динозавров поначалу ошибочно принимали за драконов, лишь помогло еще больше подпитать эти истории и перенести их в современную эпоху.

Напомним, парусные ящерицы Hydrosaurus, которых называют «драконами-парусниками», считаются одними из самых уникальных современных рептилий. Эти тропические «живые реликты» из Индонезии и Филиппин отличаются большим хвостовым «парусом», способностью бежать по воде и яркими брачными расцветками. Популяции этих ящериц оказались под угрозой из-за незаконной торговли и уничтожения природных ареалов.