Существует 5 психологических принципов богатых людей, о которых мало кто знает

Деньги / © iStock

Реклама

Почему одни люди легко умножают богатство, а другие годы не могут выбраться из долгов? Психологи утверждают, что финансовый успех определяют не только внешние обстоятельства, но и некоторые внутренние жизненные принципы и отношение к деньгам.

Об этом пишет New Trader University.

Вот главные правила, формирующие базу для состоятельной и успешной жизни:

Реклама

1. Преодолевать психологические барьеры

Многие боятся успеха и подсознательно саботируют свой финансовый рост. Они принимают решения, вредящие их благосостоянию. Чтобы это преодолеть, необходимо отказаться от негативных моделей мышления и изменить убеждения ограничивающих ваши возможности.

2. Развивать эмоциональный интеллект

Эмоциональный интеллект — это способность понимать и управлять собственными эмоциями и эмоциями других. Он играет ключевую роль в финансовых решениях. К примеру, чрезмерная самоуверенность ведет к необоснованному риску, тогда как страх может заставить вас слишком рано отказаться от выгодной идеи. Развитие этого интеллекта помогает принимать взвешенные решения.

3. Согласовывать богатство с ценностями

Важно не просто стремиться к деньгам, но и четко определить свои финансовые цели. Регулярные практики (записи, медитации) помогают выявить глубоко укоренившиеся убеждения об успехе, непосредственно влияющие на финансовое поведение. Ключ к устойчивому успеху — согласовать финансовые цели с личными ценностями.

4. Наработать финансовую дисциплину

Дисциплина является решающим фактором для скопления богатства. Она предполагает способность откладывать мгновенные желания на потом, отказываться от импульсивных затрат и последовательно двигаться к своим целям. Только такое скрупулезное и последовательное отношение поможет эффективно накапливать деньги.

Реклама

5. Искать баланс между богатством и благополучием

Люди, ориентированные на успех, часто сталкиваются с выгоранием, стрессом и беспокойством. Для сохранения мотивации и жажды к достижениям очень важно научиться поддерживать баланс между накоплением богатства и полноценным отдыхом. Заботясь о своем душевном благополучии, вы обеспечиваете постоянство своего финансового роста.

Напомним, хотите узнать, как вы принимаете решение, на что обращаете внимание и как работает ваша интуиция? Перед вами простой визуальный тест: выберите одно из четырех яблок и затем прочтите его расшифровку. Это игра, а не серьезный опрос, но результаты помогут взглянуть на себя с нового ракурса.

Мы все хотим быть счастливы. Но как именно этого достичь, когда жизнь полна стресса, неудач и постоянных «надо» — попытаемся разобраться.