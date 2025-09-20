ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Существуют ли призраки: священник дал окончательный ответ

Священник откровенно рассказал о своем опыте столкновения с мистикой.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Призрак

Призрак / © tsn.ua

Существуют ли призраки? На этот вопрос ответил священник-блогер Алексей Филюк. Хотя он подчеркнул, что его вера в Бога не позволяет верить в подобные вещи, однако поделился мистической историей, которая произошла в его семье.

Об этом он рассказал в своем Instagram.

Мистическая история и «трещавшие тумбочки»

Священник рассказал, что в его деревне жила женщина, которая, по его словам, занималась черной магией. После ее смерти в доме, где находилось тело усопшей, начали происходить странные вещи.

«Мы не верим в эти призраки, мы верим в живого, святого, праведного Бога», — подчеркнул Алексей.

Однако он добавил, что до 40 дней после смерти женщины «тумбочки трещали, было смешно».

Священник отметил, что в мире существует «всякое», и, возможно, некоторые явления могут быть не привидениями, а пугающими людей.

Несмотря на все эти странные события, священник Алексей еще раз подчеркнул, что верит только в Бога и что «баба уже отдыхает» на вечности.

Напомним, ранее священник рассказывал, обязательно ли на похоронах целовать покойника.

Следующая публикация

