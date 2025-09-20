- Дата публикации
-
- Категория
- Курьезы
- Количество просмотров
- 131
- Время на прочтение
- 1 мин
Существуют ли призраки: священник дал окончательный ответ
Священник откровенно рассказал о своем опыте столкновения с мистикой.
Существуют ли призраки? На этот вопрос ответил священник-блогер Алексей Филюк. Хотя он подчеркнул, что его вера в Бога не позволяет верить в подобные вещи, однако поделился мистической историей, которая произошла в его семье.
Об этом он рассказал в своем Instagram.
Мистическая история и «трещавшие тумбочки»
Священник рассказал, что в его деревне жила женщина, которая, по его словам, занималась черной магией. После ее смерти в доме, где находилось тело усопшей, начали происходить странные вещи.
«Мы не верим в эти призраки, мы верим в живого, святого, праведного Бога», — подчеркнул Алексей.
Однако он добавил, что до 40 дней после смерти женщины «тумбочки трещали, было смешно».
Священник отметил, что в мире существует «всякое», и, возможно, некоторые явления могут быть не привидениями, а пугающими людей.
Несмотря на все эти странные события, священник Алексей еще раз подчеркнул, что верит только в Бога и что «баба уже отдыхает» на вечности.
Напомним, ранее священник рассказывал, обязательно ли на похоронах целовать покойника.