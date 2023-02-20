Свадьба, где вместо цветов в букете невесты было 4 кг красного лука: такого вы еще не видели

Как и почему невеста из Филиппин заменила цветы красным луком в свадебном букете читайте в материале ТСН.ua

Для собственной свадьбы, которая состоялась в январе этого года 28-летняя невеста из Филиппин Эйприл Лика Биоррей-Нобис заказала вместо букета из цветов букет из красного лука весом в 4 кг.

Свадебный букет/RR Production

Такое неожиданное решение было принято из-за практических соображений. Лук в стране подорожал настолько, что считается роскошью. А после свадьбы букет из лука можно использовать на кухне, кроме того, такой букет практичнее цветов.

Свадебный букет из лука/RR Production на Facebook

Для понимания цены на лук на Филиппинах сегодня на 457% выше среднемирового, по сообщению Time лук теперь стоит 14,50 сингапурских долларов (600 песо), а это на минуточку 450 гривен. за килограмм! Это дороже мяса и даже выше минимальной дневной заработной платы в стране.

Невеста увидела букет из лука в социальных сетях и решила использовать эту идею для собственной свадьбы по практическим соображениям — цветы в конце концов выкинут, а лук можно использовать и после свадьбы. Таким образом, она реализовала эту идею, и ее муж также поддержал ее.

Подружки невесты также имели букеты из красного лука. Этим овощем были украшены зал и ведущие церемонии.

Свадебный букет/фото RR Production в Facebook.

После свадьбы Эйприл Лика Биоррей-Нобис и ее муж дарили лук как сувенир каждому гостю, приглашенных было 150 человек.

Однако невеста не бросала букет во избежание возможных травм.

Помимо практичности и уникальности луковый букет в конце концов сэкономил паре денег.