Свадьба превратилась в кровавый хаос: из-за какой неожиданности подрались семьи

Свадебный прием в городе Бодхгаи, штат Бихар, Индия, перерос в массовую драку и отмену торжеств. Причиной стал дефицит традиционного десерта — разгулов.

Об этом пишет Metro.

По данным местных СМИ, сначала конфликт разгорелся между родственниками невесты и жениха: гости со стороны невесты возмутились тем, что десерт на столах кончился слишком быстро. Сторона жениха восприняла это как оскорбление и ответ не заставил себя ждать — словесный спор перерос в толкотню.

Через несколько минут ситуация вышла из-под контроля: на видео с камер видно, как люди бросают стулья, дерутся и тянут друг друга за одежду.

Отец невесты Суреш Прасад заявил, что конфликт был неизбежен, поскольку напряжение между семьями росло еще до инцидента — якобы из-за требований дополнительного приданого.

«Они потребовали больше денег и после этого избили наших родственников. Есть пострадавшие, мы обратились в полицию», — сообщил он.

Однако отец жениха Махендра Прасад утверждает обратное — главной причиной была именно нехватка десерта.

«Все произошло из-за разгулов — их просто не хватило. Ни приданого мы не требовали», — сказал мужчина.

После потасовки семья невесты отказалась продолжать церемонию. Молодожены так и не успели обменяться обетами. Полиция подтвердила: травмированы с обеих сторон, ведется расследование.

Мать жениха также заявила, что во время столкновения у семьи украли украшения, подаренные невесте, а все расходы на банкет якобы оплатила именно их сторона.

На индийских свадьбах исторически большинство расходов берет на себя семья невесты — от пира до праздничного наряда. Однако в последние годы в стране распространяется практика равного финансирования или оплаты церемонии самими молодоженами. Несмотря на это, споры по поводу до сих пор остаются одной из наиболее распространенных причин конфликтов.

