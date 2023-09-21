Свадьба превратилась в ужас после того, как 100 гостям стало плохо и они начали блевать

Радостная свадьба обернулась ужасом, когда половина гостей сильно заболела и начала блевать от "ужасной" болезни.

Об этом пишет Mirror.

Друзья и семья праздновали в парке в Мельбурне, Австралия, 16 сентября вечером, когда у цветочницы внезапно начались неприятные симптомы. Как только ее вырвало, на свадьбе произошел эффект домино: болезнь распространилась. Младшему гостю был всего год, и по меньшей мере трое гостей провели ночь понедельника в больнице.

В начальных сообщениях утверждалось, что к концу вечера 70 из 300 участников рвали, но один из гостей сказал 20 сентября, что список пострадавших был намного длиннее. Один человек написал в социальных сетях: "Это было больше половины гостей. По меньшей мере, 100 из нас были больны. Это было ужасно".

Также читайте Невеста бросила мужа в конце свадьбы: что он учудил

Вспышка стала второй в том же месте через три дня после того, как около в 70 медицинских работников произошла рвота и диарея после ужина на конференции. Причины обоих инцидентов все еще расследуются департаментами здравоохранения Виктории и Порт-Филипп, но, несмотря на ужасную болезнь, на стадионе было разрешено продолжить тренировки. Заведение стоит недешево: основные блюда начинаются от 180 австралийских долларов на человека, что означает, что молодожены потратили около 55 000 австралийских долларов.

Собравшимся на свадьбе был предоставлен выбор: курица или свинина как основное блюдо, однако неясно, была ли причина этого в еде. Неназванный гость, который ел курицу, сказал: "Не только гости, которые ели курицу, заболели. Даже дети, которые ели не так, как взрослые, тоже заболели".

В настоящее время пара рассматривает возможность судебного иска против поставщиков общепита и собрала заявления от гостей.

Напомним, женщина отомстила экс-мужу, который бросил ее беременную ради любовницы. Она похвасталась, что именно сделала.

Читайте также: