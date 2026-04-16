Свадьба закончилась неожиданно из-за выходки невесты: "Было стыдно и смешно"

Свадьба закончилась вызовом медиков / © Pixabay

Реклама

В Великобритании свадьба закончилась вызовом скорой медицинской помощи, поскольку невеста выпила слишком много алкоголя и потеряла сознание. Женщина отметила, что сначала ей было стыдно, а потом — смешно из-за инцидента.

Об этом пишет thesun.co.uk.

Даниэль из Витстейбла, графство Кент, вышла замуж за своего партнера Льюиса, с которым встречалась два года. Пара почти полгода планировала свою свадьбу. Даниэль говорит, что очень волновалась из-за важнейшего дня в жизни и забыла поесть.

Реклама

Женщина отметила, что ей постоянно приносили алкогольные коктейли и как следствие — она сильно напилась. Через некоторое время Даниэль потеряла сознание, а потому пришлось вызвать медиков. Врачи, прибывшие на вызов, отметили, что с женщиной все хорошо, однако она очень пьяна.

«Они не отвезли меня в больницу, потому что сказали, что я был пьян. Я чувствовал себя ужасно, у меня кружилась голова», — вспоминает она.

Невеста отмечает, что сначала ей было очень стыдно из-за инцидента, однако впоследствии она начала относиться к этому с юмором.

«Все засмеялись. На следующее утро моя сестра и моя семья рассказали мне, что произошло, и я подумала: „О Боже мой“. Моему мужу это действительно показалось смешным, но он также немало выпил. Оглядываясь назад, понимаю, что это улучшило ситуацию, это смешно. Это не испортило свадьбу», — говорит Даниэль.

Реклама

