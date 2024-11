Свадебный автомобиль с женихом "взорвался" из-за друга: что он учудил (фото)

В Индии свадебное празднование едва не закончилось трагедией после того, как автомобиль с женихом "взорвался", когда опрометчивый пассажир поджег фейерверки в салоне.

Об этом сообщает Need To Know.

На кадрах, появившихся в Сети, видно, как мужчина держит зажженный фейерверк, стоя, через люк белого автомобиля. Искры упали через крышу и зажгли другие фейерверки в машине. Затем автомобиль полностью охватывает пламя, а его пассажиры пытаются спастись через дверь.

Эти шокирующие сцены произошли в регионе Сахаранпур, штат Уттар-Прадеш.

Свадебный автомобиль взорвался на дороге / Фото: скриншот с видео

Сообщается, что два человека получили ранения в результате взрывов. Брат жениха спас их из автомобиля. Оба получили медицинскую помощь. К счастью, никто из прохожих не пострадал.

