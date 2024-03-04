Свадебный провал: невеста потеряла сознание после того, как сказала "да" (фото)

Свадьба мечты превратилась в ужас для невесты после того, как она потеряла сознание у алтаря, лишь через несколько секунд после того, как сказала "да".

Об этом пишет Daily Mail.

Кэтрин и Алекс Фрэнксы обручились 7 июля в 2023 году. 28-летняя женщина объяснила курьез тепловым истощением и обезвоживанием, поскольку в тот день была 37-градусная жара. После обмена клятвами у нее начала кружиться голова. Когда пара была объявлена мужем и женой, невеста упала на пол, а ее озадаченный возлюбленный бросился к ней.

Фотографы зафиксировали момент, когда Кэтрин трижды шлепнулась на землю. Гости и жених пытались удержать ее в вертикальном положении.

Невеста потеряла сознание на свадьбе / Фото: Kennedy News and Media

Невеста потеряла сознание на свадьбе / Фото: Kennedy News and Media

Дальше на кадрах видно, как она лежит на полу церкви, пока все отчаянно обмахивают ее.

Невеста потеряла сознание на свадьбе / Фото: Kennedy News and Media

Она вспомнила: "Мы добираемся до церемонии и у алтаря, когда все смотрят, у меня начинается легкое головокружение. Думаю, мы только что сказали "да" и ждали последнюю молитву, поэтому формально мы поженились. Мы стояли там около 40 минут. Мой муж знал, что что-то не так, и продолжал смотреть на меня, а я сказала: "Думаю, я потеряю сознание. Следующее, что я осознала, я проснулась и увидела вокруг себя ботинки, мой отец и муж были в ковбойских сапогах".

Кэтрин, которая познакомилась со своим мужем в приложении для знакомств, сказала, что ей удалось взять себя в руки после инцидента, когда ее муж помог ей успокоиться: "Я пыталась взять себя в руки и собраться с силами, потому что все эти люди были здесь и наблюдали за мной. Я подумала: "Мне просто нужно встать и закончить". На алтаре со всеми огнями было так жарко. Мой муж очень волновался за меня. Я слышала, как люди говорили: "С ней все хорошо? Принесите ей воды". Я довольно неуклюжий человек, поэтому привыкла к тому, что со мной происходят подобные вещи".

Невеста потеряла сознание на свадьбе / Фото: Kennedy News and Media

На следующий день она обратилась в отделение скорой помощи из-за обезвоживания.

Кэтрин добавила, что этот момент стал "семейной шуткой" среди ее самых близких и родных. Через месяц женщина родит первенца. Она расскажет своей дочери курьезную историю в ближайшие годы.

Напомним, мама жениха испортила свадьбу, облив невестку красной краской. Узнав о помолвке, женщина симулировала сердечный приступ.

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