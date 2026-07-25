Свадебный розыгрыш закончился инвалидностью: суд наказал молодоженов и гостей на $34 тысячи

Свадьба / © Freepik

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В Китае суд вынес решение по резонансному делу, возникшему после неудачного свадебного розыгрыша.

20-летняя подружка невесты получила тяжелую травму позвоночника и стала человеком с инвалидностью, а виновников обязали выплатить ей десятки тысяч долларов компенсации, сообщает gmw.cn.

Речь идет об инциденте, произошедшем в провинции Хэнань. В начале июля суд уезда Руян обнародовал приговор, стремясь привлечь внимание общества к опасным свадебным традициям.

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Одной из многовековых китайских традиций является так называемое «хун нао» — шутливые свадебные посвящения, призванные создать праздничную атмосферу и, по народным верованиям, отпугнуть злых духов.

Несмотря на многовековую историю, в последние годы этот обычай все чаще вызывает возмущение. Причина в том, что невинные шутки нередко превращаются в унижения, опасные проделки и даже физическое насилие.

Чаще всего объектами таких развлечений становятся молодожены и подружки невесты.

Инцидент произошел 4 октября в 2023 году. Молодая женщина по фамилии Чжан пришла на свадьбу своей подруги Ли как подружка невесты.

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В определенный момент Чжан оказалась в свадебной комнате вместе с десятью мужчинами, большинство из которых были дружбами жениха.

По неизвестным причинам девушка скрылась в шкафу. Один из гостей, названный в судебных документах Ван Моубином, вытащил ее оттуда и толкнул на кровать.

Именно он предложил другим мужчинам подбросить Чжан в воздух, держа ее на простыне за четыре угла.

Первый раз участникам удалось безопасно поймать девушку. Однако во время второй попытки они не удержали ее, и Чжан с большой высоты упала на пол.

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Во время опасной «игры» тетя жениха, проходившая мимо комнаты, предостерегла собравшихся и попросила не заходить слишком далеко с такими шутками. Однако ее слова проигнорировались.

Один из мужчин по фамилии Ху, не участвовавший в розыгрыше, помог потерпевшей и отнес ее вниз к приезду скорой помощи.

После инцидента Чжан провела в больнице 18 дней. Медики диагностировали у нее перелом поясничного позвонка.

В августе в 2024 году судебно-медицинская экспертиза установила, что в результате травмы женщина получила девятую степень инвалидности, которая в Китае считается серьезным уровнем повреждения здоровья.

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После этого Чжан обратилась в суд с иском против молодоженов и девяти участников опасного розыгрыша. Она потребовала выплатить ей 270 тысяч юаней (около 40 тысяч долларов США) компенсации.

При рассмотрении дела суд пришел к выводу, что ответственность за травмирование потерпевшей должны нести также молодожены. По мнению суда, именно они были организаторами свадьбы, знали о проведении опасных развлечений, но не приняли меры, чтобы их прекратить.

Отдельно суд признал ведущую роль Ван Моубина, который вытащил Чжан из шкафа и предложил подбрасывать ее на простыне.

Еще восемь присутствующих также были признаны ответственными, поскольку не смогли доказать, что не участвовали в опасном розыгрыше.

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По решению суда все ответчики должны совместно выплатить Чжан 230 тысяч юаней (около 34 тысяч долларов США).

Из этой суммы молодожены должны компенсировать 40%, что составляет около 90 тысяч юаней. Ван Моубин должен отдельно оплатить около 50 тысяч юаней, а остальные восемь участников — еще 90 тысяч юаней.

Напомним, самый богатый блогер планеты отыграл роскошную свадьбу на частном острове миллиардера и показал фото.

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