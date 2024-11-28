Свекровь запрещала невестке заниматься сексом с ее сыном: все закончилось неожиданно

Женщина из США рассказала, как переезд свекрови повлиял на ее отношения с мужем. Пара даже разошлась, однако когда сын попросил свою мать жить своей жизнью, все улучшилось.

Об этом пишет mirror.co.uk.

Пользовательница с Redditer рассказала, что они с мужем познакомились и поженились год назад. Однако из-за трагического случая погиб ее свекор. И тогда мать ее мужа предложила супругам переехать к ней, а когда пара отказалась из-за работы и учебы, женщина перебралась в их небольшую квартиру, что повлияло на жизнь супругов и их интимные отношения.

"Как пара, которая все еще находилась в «медовом месяце», мы занимались сексом очень часто. Ежедневно, даже дважды в день. Это изменилось, когда приехала моя теща, поскольку квартира маленькая, и мне было некомфортно заниматься этим, когда она жила там. Дело в том, что когда мы занимались сексом с моим мужем, моя свекровь магическим образом прерывала нас. Неважно, во сколько, даже если это было в 3 часа ночи, она неожиданно вставала и стучала в нашу дверь, спрашивая: «Что мы делаем?». Или говорила моему мужу, что ей плохо, потому что болит голова, или что-то подобное", - рассказала возмущенная женщина.

Она отметила, что свекровь критиковала еду, которую она готовит и даже обвинила невестку в воровстве. По ее словам, это стало последней точкой, и она переехала жить к своим родителям.

Женщина добавила, что она все это время общалась с мужчиной. Впоследствии он решился попросить свою мать вернуться в свой дом и когда это произошло.

Большинство пользователей интернета поддержали женщину и осудили свекровь, которая вмешивалась в личную жизнь сына и невестки.

Напомним, вдовец через год после смерти жены принес домой якобы ее ребенка, чтобы получить наследство.

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