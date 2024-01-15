Свидетель Иеговы подала в суд за то, что ей сделали переливание крови против воли: подробности

Свидетельница Иеговы подала в Испанию в Европейский суд по правам человека из-за того, что ей сделали переливание крови во время операции против ее воли.

Об этом пишет Oddity Central.

Роза Эдельмира Пиндо Мулла, живущая в Испании эквадорская женщина, утверждает, что стала жертвой "медицинского патернализма" из-за своей национальности и религии.

В 2017 году после ряда медицинских обследований 53-летней женщине посоветовали сделать операцию. В 2018-м перед процедурой Мулле было предъявлено три документа для заполнения: предварительное распоряжение, долгосрочная доверенность и форма информированного согласия. Она утверждает, что во всех трех случаях конкретно упомянула о том, что является Свидетелем Иеговы и отказывается от любого переливания крови (крови, эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов или плазмы), даже ценой своей жизни. После опасного для жизни кровотечения во время операции ей сделали переливание крови, и с тех пор она требует справедливости.

В марте в 2020 году Роза подала заявление в Европейский суд по правам человека, который принимает решение о нарушении Европейской конвенции по правам человека в 46 странах, ратифицировавших его. Ранее она требовала справедливости в суде Мадрида и Конституционном суде Испании, но оба ее дела были отклонены.

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Правительство Испании было поставлено в известность о спорном деле в марте в 2021 году, а летом прошлого года Палата, на рассмотрение которой было передано дело, передала юрисдикцию в пользу Большой Палаты. Подобные вещи происходят из-за отсутствия судебной практики или когда вопрос заслуживает более глубокого изучения.

Это дело уже много лет попадает в заголовки новостей и вызывает споры из-за сложного характера и этических проблем. Некоторые считают, что отношение женщины к людям, спасшим ей жизнь, даже против ее воли, неправильное, другие утверждают, что желание любого человека, какими бы крайними они ни были, должны уважаться, чтобы они не затрагивали других людей.

Ситуация еще больше усугубляется тем, что история событий в июне в 2018 году не совсем понятна. Например, женщина утверждает, что и в письменном виде, и в разговоре с персоналом больницы специально дала понять, что по религиозным соображениям она категорически против переливания крови, даже ценой своей жизни. Однако после операции ее перевели в больницу Мадрида из-за осложнений, связанных с кровотечением. Она утверждает, что рассказала новому врачу о своих пожеланиях по переливанию крови, но они не уважали их.

С другой стороны, в больнице утверждают, что, учитывая ситуацию Розы, анестезиолог связался с дежурным судьей за советом, и они санкционировали любое медицинское или хирургическое вмешательство, необходимое для спасения жизни пациентки. Проблема в том, что Роза согласилась на любое медицинское вмешательство, кроме переливания крови.

"Ситуация требовала очень быстрого реагирования", – настаивал Николас Мартинес, представитель правительства Испании, но адвокаты Розы утверждали, что она стала жертвой.

Большая палата Европейского суда по правам человека проводит обсуждение, приговор ожидается через несколько месяцев.

Напомним, женщина, которая отрезала мужу пенис и смыла его в унитаз, просит выйти из тюрьмы. Полиция продолжает расследование этого дела.

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