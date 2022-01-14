Свинка-художница Пигкассо превзошла достижение своего коллеги-шимпанзе: ее работу продали за $24,5 тысяч

Свинка-художница Пигкассо превзошла достижение своего коллеги-шимпанзе: ее работу продали за $24,5 тысяч

Картина "Дикие и свободные" стала самым дорогим полотном среди работ, созданных животными.

Шестилетняя свиноматка по кличке Пигкассо, живущая в приюте для животных в Южной Африке, установила новый рекорд самой дорогой картины, созданной животными.

Об этом сообщает сайт Konbini Arts.

Картина Пигкассо под названием "Дикие и свободные" была продана немецкому покупателю за 24,5 тысячи долларов. Аукцион длился 72 часа.

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Свинка-художница таким образом превзошла достижения художника-шимпанзе Конго, картину которого в 2015 году продали за 16 652 евро, и установила новый рекорд самого дорогого произведения искусства в мире животных.

Пигкассо занимается живописью практически с самого рождения в 2016 году. За это время она написала сотни полотен. Увидеть картины Пигкассо и процесс их создания можно в ее Instagram-аккаунте.

Всю прибыль от продажи картин владелица приюта для животных Джоан Лефсон тратит на его содержание.

Напомним, ранее в Киеве заявили об установлении национального рекорда, загнав свинью в тату-салон и снимая на видео издевательство над испуганным животным.

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