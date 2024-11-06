Свинья ворвалась в гараж и выпила запасы пива: подружка-утка была рядом во время похмелья – видео

В США свинья выпила запасы пива своих владельцев.

Об этом пишет Newsweek.

33-летняя Морган Маллинс живет в городе Гилл, штат Колорадо, и является гордой владелицей Клубнички, 7-летней свиньи породы джулиана, которую она описала как "любовь их с мужем жизни".

"Ее лучшей подругой является утка – по крайней мере, утка так думает – и она бродит на нашей маленькой ферме, делая то, что ей вздумается", – поделилась Маллинс.

Недавно свинья забралась в гараж и выпила все пиво. Маллинс опубликовала видео на своем аккаунте в TikTok, которое с тех пор стало вирусным, собрав более 2,7 млн просмотров и 296 тысяч лайков.

Текст, наложенный на видео, говорил сам за себя: "Клубничка попала в ящик с пивом в гараже. Она такая пьяная".

На видео видно, как партнер Морган осматривает пустые ящики из-под пива, брызги напитка на полу и десятки разбросанных банок, а на заднем фоне крякает утка – просто для того, чтобы добавить хаос.

Затем в клипе появляется клубничка, которая сначала стоит неподвижно и невнятно смотрит в камеру, а затем пытается добраться до одного из своих спальных мест. Но очевидно, что пиво повлияло на нее, поскольку она шатается, спотыкается и цепляется через ноги, когда идет к кровати.

"Ей нравится заходить и выходить из дома, когда ей вздумается, но в большинстве своем она предпочитает улицу", — сказала Маллинс, добавив, что видео было записано поздно ночью, и что они были предупреждены о драме, когда "утка подняла шум на улице". "Когда мы вышли на улицу, то нашли все пустые пивные банки, а потом очень пьяную Клубничку".

Пользователи TikTok не смогли удержаться от комментариев: "Эта прогулка назад была очень трогательной", "Она точно набралась", "Под кайфом".

Маллинз рассказала Newsweek, что на следующее утро она увидела, как Клубничка "толкала мордой пустые пивные банки, пытаясь найти еще несколько капель пива".

"Мы изрядно посмеялись над этим", — добавила хозяйка животного.

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