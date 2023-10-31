Сводные брат и сестра поженились: история их любви и реакция родителей (фото)

Сначала отношения между ними были напряженные.

Пара рассказала о том, как превратилась из сводных брата и сестры в мужа и жену.

В рамках шоу "Love Don't Judge" Матильда и Самули дали интервью и рассказали о том, как началась и развивалась их история любви.

Жители Финляндии впервые встретились, когда их родители поженились. Матильда призналась, что поначалу Самули ее раздражал.

"Он мне не очень нравился", – вспомнила она.

Матильда и Самули / Фото: скриншот с видео

Однако затем, проведя ночь вместе, что они назвали "несчастным случаем", им пришлось полностью переосмыслить свои чувства друг к другу.

Матильда призналась: "Я думала, что это было как-то неправильно, потому что это было так удивительно, и я этого не ожидала".

Но, несмотря на попытки вернуться к тому, кем они были раньше, пара не могла отрицать свою связь и решила поддаться своим чувствам, признавшись, наконец, своим семьям.

Родители пары – мама Тинджа и папа Юха – также рассказали, какой была их реакция.

Тинджа сказала: "Я помню, как Матильда впервые рассказала мне о своих чувствах, когда позвонила мне. Я не была сильно удивлена, но, конечно, очень радовалась".

"Однажды странно думать, что отец Самули — мой отчим и тесть, но я думаю, что это веселее", — добавила Матильда.

Матильда и Самули с родителями / Фото: скриншот с видео

Но это не помешало пользователям социальных сетей высказать свое мнение, после того как девушка поделилась своей довольно нетрадиционной историей любви.

"Мы получили много негативных комментариев", — призналась она. "Нам советовали обратиться за помощью и говорили, что мы отвратительны. Будь мы братьями и сестрами по крови, это бесспорно было бы табу, но я не думаю, что наша ситуация такова или должна быть такой. Я думаю, что в прошлом мнение других людей могло повлиять на нас".

Матильда и Самули / Фото: скриншот с видео

Но Самули, согласившийся с тем, что они "родные души", добавил: "Сегодня нас не беспокоят эти мысли".

Напомним, замужняя женщина тайком устроила свадьбу еще с тремя мужчинами. Вместо родственников на празднование пришли актеры.

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