Священник-блогер Филюк объяснил, будут ли квадроберы гореть в аду
Священник Алексей Филюк вынес «приговор» квадроберам и объяснил, почему это грех.
Известный священник-блогер Алексей Филюк из Тернопольщины объяснил, считается ли грехом субкультура квадроберов.
Об этом он рассказал в своем Instagram.
«Это кгда девушка цепляет себе уши и хвоста, и говорит, что она собака? Это не мудро, люди. Мы все созданы по образу, подобию Божьему. Собаки себе собаки, кошки котами, а человек должен оставаться человеком. Надевает такие какие-то маски и хвоста цепляет и ползает по полу — это не мудро. Это не мудро. Человек должен оставаться человеком», — говорит священник.
По его мнению, человек не имеет своего подобия «тратить» разными масками.
«Не будьте фури (другая субкультура или сообщество людей, заинтересованных в антропоморфных животных — Ред.) и не будьте квадроберами. Потому что это не годится», — подытожил Филюк.
Напомним, что квадроберы — это люди, преимущественно подростки, имитирующие действия и привычки животных. В разных изданиях это воспринимается как субкультура.
Ранее сообщалось, что в Шотландии в школе учащемуся разрешили идентифицировать себя волком. Он страдает «видовой дисфорией», когда человек чувствует, что его тело принадлежит не к тому виду.