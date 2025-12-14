Священник Филюк поставил точку в извечном споре о женском дресс-коде в церкви

Алексей Филюк: У ПЦУ нет строгих канонов по одежде, женщинам можно посещать храм без платка

Известный священник-блогер Алексей Филюк из Тернопольщины рассказал, можно ли женщинам заходить в церковь без платка и в брюках, а не юбки.

Об этом он сказал в Instagram.

Филюк объяснил, что Православной Церкви Украины нет строгих таких канонов по одежде, «ибо Бог смотрит не на платок человека, не на юбку, а на сердце».

«Главное, чтобы идти в храм с чистым сердцем. Апостол Павел рекомендует покрывать голову женщине. Говорит, мужчины пусть с непокрытой приносят славу Богу, и женщины с покрытой. Он советует. А в другом месте Писания апостол Павел говорит, что покровом для женщины являются волосы ее. Поэтому греха идти в храм с непокрытой головой нет. У меня (в храме — Ред.) все покрывают голову. У нас традиционно так. Говорит, пусть женщины приносят с покрытой головой хвалу Господу», — говорит священник.

В то же время Филюк отмечает, что если в его храм какая-то женщина зайдет без платка, то обращать внимание на это он не будет.

Также он привел пример, что в Греческой православной церкви женщины ходят в храм без платков.

«Греческая православная церковь, древняя. Никто там не ходит ни в каких платках и даже не знает. Так же многие церкви мирового православия ходят без платка. Это не проблема», — отметил священнослужитель.

Филюк подчеркнул, что для верующих главное — не одежда, а сердце.

«Поэтому, дорогие, не смотрите на платки и юбки, а смотрите, чтобы ваше сердце было чисто. И если есть возможность, есть желание, идите в платке. Не хотите — не идите. Не ссорьтесь между собой, не грызитесь, потому что Бог хочет сердца сокрушенного и чистого, а не платков и юбок. А о том, что поступают тайно, все равно и говорить явно. Опять же, Апостол Павел говорит: „поэтому, узнай, что вы, ученики мои, когда будете, иметь любовь между собой“. Пришел человек в платке, слава Богу, пришел без платка — никто не имеет права осудить. Покрыла голову — слава Богу. Не покрыла — главное, чтобы было чистое сердце. Православная церковь Украины не запрещает посещать храм женщине. Конечно, одежда скромненькая, хорошенькая, но без покрытой головы можно посещать», — подытожил Алексей Филюк.

