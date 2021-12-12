Священник рассказал детям, что Санты не существует и получил порцию критики от родителей

Священник рассказал детям, что Санты не существует и получил порцию критики от родителей

Он заявил, что Санта Клаус не настоящий, а его костюм придумал Coca-Cola.

На итальянской Сицилии римско-католический священник сказал детям, что Санта-Клауса не существует. После такого заявления разъяренные родители обвинили его в разрушении семейных традиций и лишении детей праздника.

Об этом сообщает The Guardian.

"Санта-Клаус – это эффективный образ, передающий важность дарения, щедрости, обмена. Но когда этот образ теряет смысл, вы видите потребительство, желание владеть, покупать снова и снова, тогда вы должны переоценить его, придав ему новое содержание", — заявлял епископ.

Епископ Антонио Стальяно оправдывается, что не имел в виду ничего плохого, а пытался подчеркнуть подлинное значение Рождества и истории святого Николая.

В то же время, прихожане обвинили Стальяно в том, что он вмешивается в семейные традиции и празднования и подавил праздник детей, чьи ранние годы были нарушены пандемией.

"Вы демонстрируете, что когда дело доходит до семьи, детей и семейного воспитания, вы ничего не понимаете", — написали священнику в соцсетях.

Напомним, что в Харькове состоялся благотворительный забег Санта Клаусов.

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