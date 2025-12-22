Священник рассказывает, как на самом деле выглядят рай и ад — это может вас удивить

Крис Ли шокировал правдой о потустороннем мире. / © Freepik

Популярный образ Сатаны с рогами, хвостом и вилами не имеет библейской почвы, а в аду вряд ли вас будут пытать.

Такое мнение высказал англиканский священник Крис Ли, пишет Unilad.

По словам Криса Ли, между раем и адом есть несколько достаточно существенных отличий, и вам точно следует избегать попадания в последнее. На небесах все будет «славно и счастливо».

«Хотя нам не рассказывают все о небесах», сказал Ли, Христос дает ясное представление о том, какими они будут, и «они действительно прекрасны».

Пастор считает, что рай не будет местом, где люди летают как бесплотные духи в тумане. По мнению священника, люди сохранят свою идентичность и будут узнаваемы. Священник ссылается на слова апостола Павла о том, что наше земное тело сменится «новым» и «прославленным», которое будет бессмертным.

«Христос говорит о том, чтобы идти вперед и приготовить место для учеников, чтобы это было место, приготовленное и для нас. Святой Павел в своем Послании к Солунянам говорит о том, что рыба имеет плоть, а птица — разное тело, и то, как мы имеем плоть на этой Земле, будет отличаться от того, как у нас будет новая плоть на небесах в будущем. Ты будешь действительно собой. Ты узнаешь себя», — объяснил он.

И если вы задавались вопросом, чем бы вы могли занять себя в бесконечной загробной жизни, похоже, что здесь есть чем заняться.

«Иисус также говорит о пиршестве и еде, а также о животных в создании будущего времени», — объясняет Крис Ли. «Это новое творение, в котором не будет страданий… Так что да, славное и счастливое».

А как насчет ада

«Ад сложный, потому что хотя Иисус конкретно говорит об образах на небесах, это скорее метафорично, когда речь идет об аде», — сказал Ли.

«Он говорит о геене, похожей на кучу мусора, в которой все горит. В селах и в некоторых местах, которые развиваются, за пределами деревень есть большие места, где все жгут, и иногда это похоже на представление об аде. Кажется, я верю в какое-то отделение от Бога. Но верю ли я в вечные мучения? Я не знаю», — признает протестантский пастор.

Неуверенный в себе, Ли объяснил, что существуют разные школы мнения о том, что происходит в аду.

Одна из них — это то, что он достаточно болезненно описал как «аннигиляционизм», заключающийся в том, что вместо того, чтобы быть вечным мучимым пламенем, «вы отделяетесь от Бога и просто исчезаете, стираетесь».

В общем, это звучит как довольно неприятное место для завершения. Учитывая это, возможно, пора начать работать над этими добрыми делами.

