Священник разоблачил фальшивые похороны: гроб был пуст, а "покойного" оплакивали актеры

В Великобритании священник был вынужден отменить похороны, когда обнаружил, что "покойного" оплакивали актеры, а гроб был пустым.

Об этом пишет Daily Star.

Отец Руперт МакГарди подготовил проповедь и был в своей одежде, когда прибыл для проведения службы. Пышные похороны должны были состояться в римско-католической церкви London Oratory, одной из старейших церквей столицы, в Южном Кенсингтоне.

Был запряжен конями катафалк, два роскошных ретро-автомобиля, мужчины в шляпах, полный хор и церковь, полная фотографий юноши. Но отец Руперт был ошеломлен, когда обнаружил, что тело исчезло из гроба, а плакальщицы были проплаченными актрисами.

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Было сказано, что это были похороны 23-летнего латвийца по имени Лаурис Заубе. Но неизвестно, мертв ли он вообще, или его семья тоже стала невинной жертвой зловещей аферы. Он исчез после новогодней вечеринки у дамбы, но его тело, похоже, до сих пор не найдено.

Руперт сказал: "Просьба о похоронах поступила три или четыре недели назад. В день похорон все начало разворачиваться. Гробовщики собирались забрать тело, а потом в последнюю минуту им сказали: "Тела нет, у нас есть прах". Когда я понял, что это ненастоящие похороны, мы сказали, что не можем этого сделать. Мы сказали им, чтобы они ушли, и они все пошли относительно счастливы. Если бы они были настоящей семьей, они бы рыдали. Я был очень шокирован после этого. Я чувствовал себя очень взволнованным. Обычно вы верите людям на слово. Я волновался, что будет какое-то насилие. Я решил, что должен это остановить, потому что это все ненастоящее. Это было очень жутко".

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