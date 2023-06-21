Священник шокировал историей, как демон проломил ему череп во время жестокого экзорцизма

Отец Карлос Мартинс из Детройта, штат Мичиган, США сравнил изгнание бесов с войной против дьявола.

В подкасте Reason & Theology католический священник рассказал, как во время одного экзорцизма он получил такие тяжелые травмы, что ему понадобилось две операции.

Выступая, он заявил, что для него это "обычная реальность".

"Однажды во время экзорцизма на меня напали, и мой череп был настолько поврежден, что мне потребовались две операции, чтобы исправить это. Ты как экзорцист, ты стоишь в промежутке между жертвой и демоном, правильно ты делаешь себя мишенью. Мы делаем все возможное, чтобы смягчить возможность атаки и смягчить последствия этой атаки, но всегда есть уязвимость. Когда мы собираемся встретиться с дьяволом, мы вступаем в войну. Такова реальность. Моя работа как экзорциста не состоит в том, чтобы объяснять или доказывать скептику, что дьявол существует. Как священник я проповедую Бога, я проповедую Иисуса Христа, я не проповедую дьявола", — поделился он.

Отец Карлос Мартинс / Фото: скриншот с видео

Священник ранее утверждал, что культовый фильм ужасов "Экзорцист" полностью соответствует действительности — он видел своими глазами, как люди "левитируют".

Карлос Мартинс также упомянул особенно отвратительную одержимость, частью которой он был, когда демон заставлял свою жертву есть человеческие фекалии из унитаза.

"То, что Голливуд изобразил в фильме "Экзорцист": левитации, рвота, плевок у священника со сверхъестественной точностью, все это не было для меня фильмом. Я видел это своими глазами", - добавил он.

Напомним, ранее Карлос Мартинс назвал три способа выявить человека, одержимого демоном. Он утверждает, что демоны вполне реальны и имеют доступ к скрытым знаниям.

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