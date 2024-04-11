Священник во время неудачной гей-оргии не помог мужчине с передозировкой и попал в тюрьму

Он не впускал в квартиру медиков.

В Польше опального священника заключили в тюрьму после того, как он отказался открыть двери работникам скорой помощи после неудачной гей-оргии.

Об этом сообщает Daily Star.

Отец Томаш Змажли из костела Пресвятой Девы Марии Ангельской был арестован на 18 месяцев после инцидента, во время которого один из участников передозировался таблетками от эректильной дисфункции.

Он был осужден за сексуальные преступления, распространение наркотиков и неоказание помощи лицу, которому угрожала смерть или серьезные телесные повреждения.

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Священник устроил небольшое собрание в своей квартире в Домброве Гурничи, что на юге Польши, когда один из присутствующих, голый, потерял сознание, приняв большую, чем рекомендовано, дозу наркотика. Мужчина-проститутка, также находившийся на вечеринке, позвонил в службу спасения.

Это побудило священника приказать ему уйти. Когда парамедики прибыли на место происшествия, они нашли секс-работника за пределами квартиры, но Томаш отказался впустить их в дом.

Медики вызвали полицию, которую в конце концов пустили в квартиру. Там они нашли мужчину без сознания и его доставили в больницу, где он выздоровел.

Томаш Змажли / Фото: youtube.com/@politykawpolsce7490

Источник сообщил местной газете Gazeta Wyborcza: "Мероприятие было организовано духовенством и носило сугубо сексуальный характер. Его участники принимали таблетки для потенции".

Когда на следующий день отец сообщил об инциденте своему настоятелю, он опроверг организацию "гей-оргии". Однако во время расследования епископ Сосновца, который занимается приходом Змажлы, заявил, что назначил комиссию "для срочного выяснения обстоятельств ситуации".

После этого священник был осужден по многочисленным пунктам на закрытом судебном процессе и не сможет подать апелляцию на свой приговор. В дополнение к тюремному заключению Томаша обязали выплатить жертве 15 000 польских злотых как возмещение ущерба, а также перечислить еще несколько тысяч в фонд, созданный для помощи жертвам преступлений.

Напомним, известный порноактер бросил карьеру и стал священником из-за одной сцены, разрушившей его жизнь. Все изменилось к худшему, когда он подписал "саморазрушительный" шестимесячный контракт со студией.

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