Священник заявил верующим, что Иисус умирал на кресте с эрекцией: наказали ли его

Во время проповеди присутствовало около 100 человек.

Католический священник заявил, что Иисус умер на кресте с эрекцией.

Об этом пишет The Times.

Отец Томас МакХейл, священник церкви Непорочной Девы Марии в Блэкхилле, Консетт, графство Дарем, сказал примерно 100 прихожанам в Страстную пятницу, что кровь прилила бы к нижней части тела Иисуса, когда он был прибит к кресту.

По словам одного из очевидцев, 53-летний американец "шокировал" присутствующих своим заявлением: "Он сказал людям, что Иисус умер с эрекцией. Церковь была в шоке. Там были молодые семьи".

Томас МакХейл / Фото: Stanley, Dipton and Byermoor Catholic Parishes

Сообщается, что МакХейл не потерял работу, но получил выговор.

Прессхсекретарь епархии Гексхема и Ньюкасла сообщил: "Была получена жалоба, которая была расследована в соответствии с нашей епархиальной политикой рассмотрения жалоб. Расследование было завершено совсем недавно, и жалоба была поддержана".

Напомним, пьяный священник испортил свадьбу пары "незабываемой" церемонией. Гость назвал праздник "катастрофическим".

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