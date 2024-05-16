Священник, жена которого застрелилась, пытался "воскресить ее из мертвых" – фото

Женщина покончила с собой через несколько дней после того, как подала на развод.

Пастор из Южной Каролины, США, чья жена застрелилась через несколько дней после того, как подала на развод, рассказал на поминальной службе, что он посещал ее тело четыре раза – и даже пытался "воскресить ее из мертвых".

Об этом пишет New York Post.

30-летняя Мика Миллер была найдена мертвой в результате огнестрельного ранения в голову в государственном парке Ламбер Ривер в Северной Каролине 27 апреля после того, как, по сообщениям, в течение нескольких минут был слышен ее плач.

Ее муж, Джон-Пол Миллер, пастор церкви Solid Rock в Миртл-Бич, рассказал о ее внезапной смерти, произнеся долгую прощальную речь, которую некоторые назвали "фальшивой" и "богохульством".

Во время 20-минутной речи на поминальной службе 5 мая пастор рассказал, как он несколько раз ездил в морг в течение недели после ее смерти в надежде, что она "проснется".

"Каждый раз, когда до меня не доходило, я думал, что она проснется – однажды на этой неделе я даже попытался поднять ее из мертвых", — заявил он.

Миллер также вспоминал, как посетил торговый центр, где заметил женщину, похожую на его покойную жену. Он сказал, что не удержался и выкрикнул: "Мика!" – а потом выяснил, что это была одна из ее сестер.

"Я думал, что воскресил ее из мертвых... Я не могу дождаться, когда увижу ее снова", — сказал он, расплакавшись.

Джон-Пол Миллер во время речи / Фото: Solid Rock/YouTube

Пастор, которого обвиняли в том, что он ухаживал за своей ныне покойной женой, когда она была подростком, также сказал, что хотя многие люди замечали красоту Мики, "лишь супруги знают, насколько человек прекрасен внутри".

"Если бы у меня было 10 часов, этого не хватило бы, чтобы рассказать вам о ней все самое лучшее", — добавил он.

Некоторые зрители поминальной службы поспешили раскритиковать речь пастора. В частности, некоторые назвали слова вдовца "фальшивым печальным актом" и "контролем над убытком":

"На это было так неприятно смотреть. Выглядит так неискренне", — прокомментировал видео один из зрителей.

"Это такой низкий уровень богохульства", – написал другой зритель.

Судмедэксперт округа Робсон признал смерть Мики самоубийством, но ее семья обратилась в полицию с просьбой "глубоко" расследовать ее смерть на фоне обвинений в том, что мужчина жестоко обращался с ней и ухаживал за ней.

Мика несколько раз обращалась в полицию и выдвигала всяческие обвинения против своего мужа накануне своей смерти. В одном из полицейских отчетов Мика утверждала, что ее муж "ухаживал" за ней, когда она была подростком, до того, как они поженились в 2017 году. Она также утверждала родственникам и другим членам церкви, ранее подвергавшейся насилию со стороны своего партнера, о чем свидетельствуют различные судебные документы.

Как сообщается, Мика также сказала своей сестре, что если ее когда-нибудь найдут мертвой в том виде, в каком она была найдена в парке, то ответственность за это будет нести ее муж, согласно показаниям, представленным ее младшей сестрой Сьеррой Фрэнсис в Окружном суде округа Хорри.

"Мика неоднократно говорила мне: "Если я получу пулю в голову, то это не из-за меня, а из-за Джей-Пи", — написала Фрэнсис в своих показаниях под присягой.

Джон-Пол Миллер и Мика / Фото: Burroughs Funeral Home

За несколько недель до смерти она обнаружила на своей машине устройство слежки, и ей неоднократно прокалывали шины, сообщил брат Миллер Натаниэль Фрэнсис в отдельных показаниях под присягой.

Эти показания были поданы, когда сестра Мики пыталась назначить ее специальным администратором имущества своей сестры.

Адвокат Миллер, Рассел Лонг, тем временем, решительно отрицал какие-либо обвинения в груминге и злоупотреблениях.

"После преждевременной смерти Мики Миллер в социальных сетях и в разных СМИ начали распространяться необоснованные слухи и ложные обвинения, предполагающие причастность пастора к ее смерти", — сказал адвокат. "Это создало шумиху, заставив местные и национальные СМИ распространять эти ложные сведения в огромных масштабах. Наш клиент опровергает любое сообщение о том, что он когда-нибудь жестоко обращался со своей женой".

Миллер уже давно утверждает, что его жена страдала психическим заболеванием, не всегда принимала лекарства, раньше делала попытки покончить с собой и неоднократно была госпитализирована.

Джон-Пол Миллер и Мика / Фото: Facebook/John-Paul Miller

Позвонив 911 в день своей смерти, Мика убедилась, что власти могут отследить ее телефон в лесной массив, где впоследствии будет найдено ее тело.

"Я собираюсь убить себя, и я просто хочу, чтобы моя семья знала, где меня найти", — сказала Миллер, согласно аудиозаписи, предоставленной офисом шерифа округа Робсон.

Пока ходили слухи о пасторе, офис шерифа опубликовал заявление, в котором говорилось, что его не было в Северной Каролине ни накануне, ни в день смерти Мики. По словам шерифа Берниса Уилкинса, пастор был на спортивных соревнованиях в Чарльстоне, штат Южная Каролина, в день, когда его жену нашли мертвой.

Напомним, пропавшего почти 30 лет назад мужчину обнаружили живым в погребе соседа. Он все это время находился всего в 90 м от своего семейного дома.

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